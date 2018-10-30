(Görüntülü) Cumhuriyet'in 95. yılı Almanya Essen'de kutlandı

Temel Elcivan / Essen, 30 Ekim (DHA) - Cumhuriyetin 95’inci kuruluş yıldönümü, Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosluğu’nda düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosluğu’nun Essen kentindeki Bredeney Otel\'inde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonu, Başkonsolosluk bölgesinden sivil toplum kuruluş temsilcileri, eğitim camiasından çok sayıda temsilci ve yöneticinin yanı sıra iş insanlarından oluşan kalabalık bir davetli grubunun katımıyla gerçekleşti. Essen Başkonsolosluğu\'nun Cumhuriyetin 95’inci kuruluş yıldönümü resepsiyonuna ayrıca aralarında Hamm Anakent Belediye Başkanı Thomas Hunsteger-Petermann\'ın da yer aldığı Alman davetliler de katıldı. Resepsiyona davetli olarak katılan Hamm Anakent Belediye başkanı Thomas Hunsteger-Petermann bir konuşma yaparken, konuşmalara başlamadan önce salonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajı okundu. Başkonsolosu Şener Cebeci ise yaptığı konuşmada şu değerlendirmelerde bulundu: “Saygı değer konuklar, 95 yıl önce büyük badireler sonrasında kurulan 13 milyonluk Türkiye, bugün 80 milyonu aşan genç ve eğitimli nüfusu, rekabeti iş gücü, dinamik özel sektörü, gelişmiş altyapısıyla güçlü ve önemli bir ülke haline gelmiştir. Yurtdışına göçmen işçi gönderen bir ülke iken, çok sayıda göçmen işçi alan bir ülke durumuna gelmiştir. “Türkiye, Avrupa\'ya yönelik yeni bir mülteci akımının önüne set çekerek, Avrupa\'nın istikrar ve güvenliğine, önemli katkılarda bulunmuştur. Esasen Türkiye, kuruluşundan hemen sonra üye olduğu NATO vasıtasıyla da, hem kendi güvenliğine, hem de Avrupa\'nın güvenliğine büyük katkı sağlayan kilit bir ülkedir.” (Fotoğraflı)