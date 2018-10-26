T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Cumhuriyetin 10'uncu yıl fotoğrafı klip oldu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - FOTOĞRAFÇI Hüsnü Kazım Özler'in 85 yıl önce Uşak'ta çektiği, 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' yazılı pankartın bulunduğu fotoğraf için AK Parti İl Başkanlığı'nca İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1 dakikalık klip hazırlandı

26 Ekim 2018 21:42

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - FOTOĞRAFÇI Hüsnü Kazım Özler\'in 85 yıl önce Uşak\'ta çektiği, \'Cumhuriyeti biz böyle kazandık\' yazılı pankartın bulunduğu fotoğraf için AK Parti İl Başkanlığı\'nca İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde 1 dakikalık klip hazırlandı. Uşak\'ın ilk fotoğrafçısı Hüsnü Kazım Özler (Foto Kazım) tarafından 1933\'te, eski devlet hastanesinin olduğu bölgede, Cumhuriyet Bayramı\'nın 10\'uncu yıl dönümündeki geçit töreni sırasında çekilen \'Cumhuriyeti biz böyle kazandık\' yazılı pankartın olduğu fotoğraf için İzmir Kemalpaşa\'da klip çekildi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı\'nca hazırlanan 1 dakikalık klipte, dönemin kıyafetleri ve malzemeleri kullanıldı. Klipte mermi taşıyan kadınlar, Türk bayrakları, 10\'uncu yılda yazılan pankartın aynısı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün posteri ve kağnı yer aldı. Klipte dönemin kahramanlarını canlandıranlar, \"Hatırlar mısın? Yoksulduk ama yoksun değildik. Vatan ve bayrak sevgisiyle doluyduk. Bilir misin Hasan Tahsin\'i, Fatma Bacı\'yı, Nene Hatun\'u ve onlara önderlik eden Atatürk\'ü. Biz biliriz. Onlar sayesinde bizim cumhuriyetimiz var. Cumhuriyete sonsuza dek sahip çıkacağız\" dedi. Parti yöneticilerinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları klip, büyük ilgi gördü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Umut KARAKOYUNİZMİR DHAFOTOĞRAFÇI Hüsnü KazımUşakAK PartiBaşkanlığıKemalpaşaHüsnü KazımFoto KazımCumhuriyet BayramıKlipteTürkGazi Mustafa Kemal AtatürkYoksuldukVatanBilirHasan Tahsin Fatma Bacı Nene
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24