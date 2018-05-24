(Görüntülü) 'Cumhuriyet Kadınları' belgesel oluyor (2)

Engin ÖZMEN/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde, emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz\'in kurduğu ve ilkokul mezunu 19 kadından oluşan \'Cumhuriyet Kadınları\' korosu kısa sürede büyük beğeni topladı. Yöresel kıyafetleri, dansları ve şarkılarıyla dikkat çeken kadınları beyaz perdeye taşımak isteyen yönetmen Jale İncekol, \'Umutlu bir hikaye\' adın verdiği belgeselinin çekimlerine başladı. Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde doğan Şükran Akdeniz, 11 yaşında ayrıldığı köyüne emekli müzik öğretmeni olarak döndü. Köylü kadınları bir araya toplayan Akdeniz, yaklaşık 1,5 yıl önce ilkokul mezunu ve yaşları 50 ile 82 arasındaki 19 kadınla adını \'Cumhuriyet Kadınları\' verdikleri bir koro kurdu. Müzik, dans, şiir gibi eğitimler alan kadınlar kısa sürede yöresel kıyafetleriyle sahne aldıkları bir ekibe dönüştü. Programlarını sosyal medya üzerinden de paylaşan koro kısa sürede bölgede çok tanındı ve festivallerde sahne almaya başladı. JALE İNCEKOL BELGESELİNİ ÇEKİYOR Türkiye\'de birçok dizinin ve belgeselin yönetmenliğini yapan Jale İncekol, internet üzerinden gördüğü videolar sayesinde keşfettiği \'Cumhuriyet Kadınları\' korosunun belgeselini çekmeye karar verdi. Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyüne gelen yönetmen İncekol, belgeselini 10 günlük çekimlerin ardından tamamlayıp beyaz perdeye çıkarmayı hedeflediğini söyledi. İçinde umut ve müzik olan kadın hikayeleri anlattığını ifade eden yönetmen Jale İncekol, \"Projemizin adı \'Umutlu bir hikaye\'. Ben içinde umut ve müzik olan kadın hikayeleri anlatıyorum. Bu hikaye ikinci film, ilki müzikli bir hikayeydi. Muş\'un Varto ilçesinde kurulan bir orkestranın hikayesini anlatmıştım. İzmirli bir müzik öğretmeni köy çocuklarıyla kurmuştu. 2017 yılında çektim. Bu yıl ki projemiz \'Umutlu bir hikaye\'. Bu sefer hikaye Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde geçiyor. Yine bir müzik öğretmeni, bu sefer 65 yaşında emekli olmuş bir müzik öğretmeni Şükran Akdeniz. Uzun yıllar Lüleburgaz dışında çalışmış, sonra kendi köyüne dönerek köy kadınlarıyla bir koro oluşturmuş. İsmini de \'Cumhuriyet Kadınları\' korosu koymuş. Kadınların yaşları 50 ile 82 arasında değişiyor. Hepsi çok keyifli ve mutlu çalışıyorlar. Yaklaşık 1,5 yıldır beraberler ve çok sayıda konser verdiler. Ben duyduğumda çok heyecanlandım, bu umutlu hikayeyi anlatmam gerektiğini düşündüm, herkesin bilmesini istedim\" dedi. Emekli müzik öğretmeni ve koronun kurucusu Şükran Akdeniz\'in bu işi çok büyük özveri ile yaptığını anlatan yönetmen İncekol şunları söyledi: \"Yaklaşık 10 gün sürecek çekimlerin ardından uzun metraj belgeselimizi tamamlayacağız. Şu ana kadar çok eğlendik, çok iyi hissettik. Şarkılar söylüyorlar, onlarla birlikte ağladık, eğlendik. İzleyenlerin de aynı şeyi hissedeceklerini düşünüyorum. İçinde umut ve müzik olan kadınlar hikayelerini anlattığım ikinci filmimdi. Arkasından neşeli, içerisinde müzik, umut olan ve insanlar izlediklerinde örnek alabilecekleri bir hikaye görecekler karşılarında. Üçlemeyi tamamlamış olacağız.\" 82 YAŞINDA KORO ÜYESİ Koronun üyelerinden Fakiye Uzunçay (82), koroda çok eğlendiklerini ve belgesel yapılacağı içinde çok mutlu olduğunu söyleyerek, \"Cumhuriyet kadını olarak koroda şarkılar söylüyoruz, eğleniyoruz. Bizim için köye birileri geldi. Çekimler yapıyorlar, öğrendik ki bizim belgeselimiz çekiliyorlar. Ne güzel bir şeyler oluyor, çok memnunuz. Konserlere, eğlenmeye devam edeceğiz\" dedi. Cumhuriyet Kadınları korosunda yer alan kadın üyelerin eşleri koroya destek oluyor. Ev işleri ve köydeki hayvanların bakımlarını eşleri olmadığı zamanlarda kendileri yapan erkekler koronun kısa sürede başarılı hale gelmesiyle gurur duyduklarını ve desteklediklerini ifade etti. \'TÜRKÜLERİ ÇIĞIRDILAR\' Koronun kurucusu Şükran Akdeniz, yıllar sonra köyüne döndüğünü için çok mutlu olduğunu söyledi. Akdeniz, \"Geçtiğimiz yıllarda Lüleburgaz\'da Çağdaş Öğretmenler Korosu kurmuştum. Onlarla sahneye çıkıp kendilerini ifade ediyorlardı. Dedim ki benim köyümdeki analar da bu sahneye çıksa, şiir okusalar, marşlar söyleseler, türkülerini çığırsalar, kültürümüzü tanıtsak iyi olur diye düşündüm. Bir de köyde gençler artık kalmadı, hepsi yaşlı. Geldim ve konuştum, camiden kadınları anons ettirdim. Kadınları bir araya topladım. 11 yaşında yatılı olarak köyden ayrılmıştım. Bir çoğu küçüklüğümü biliyor. Kültür evimiz var. Onun bodrum katında topladım, yapacaklarımız anlattım. Yöresel kıyafetleriyle çalışmalara başladık. Kısa bir sürede internette çok beğenildik. En önemlisi kendilerini ifade etmeye başladılar. Lüleburgaz\'da önemli günlerde sahne alırken, birçok festivalden de davetler almaya başladık. Bu yıl ikinci yılımız 13 kişi ile başlamıştık, hiç fire vermeden 19 kişiye ulaştık. Biz gittiğimiz yerlerden ücret almıyoruz, sadece yol masraflarımızı karşılıyorlar. Cumhuriyet Kadınları olarak türkülerimizi çığırmaya devam ediyoruz\" diye konuştu. BELGESEL HERKESİ MUTLU ETTİ Kadınların belgeselini görüntülemek için gelen yönetmen Jale İncekol\'un kendilerini internet sayesinde gördüğünü ifade eden Akdeniz, \"Bizi internette görmüş, buraya geldi. İnanamadık, kadınlarımıza belgesel nedir anlattık. Sorumluluğumuz daha da arttı, daha yapmamız gereken daha çok projelerimiz var. Geçen yıl biz sosyal proje ödülü aldık. Biz sadece iki sırada dizilen ve şarkı söyleyen kadınlar değiliz. Sosyal konulara değinen koroyuz, çiftçinin derdini türküleri ve nasıl dile getirebiliriz buna göre çalışıp klip çekiyoruz. Evli olanların eşleri hayvanlara bakıyorlar, izin verdikleri içinde kadınlar devam edebiliyor. Sponsorunuz Atatürk ve Cumhuriyet olursa tüm engeller aşılıyor\" ifadelerini kullandı.