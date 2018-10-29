(Görüntülü) Cumhuriyet coşkusu tarihi su kemeri üzerine taşındı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin cennet köşelerinden birisi Kemerdere’de \'Cumhuriyet Kampı\' yapan üniversite öğrencileri, astıkları Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile Cumhuriyet coşkusunu tarihi su kemeri üzerine taşıdı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Doğa ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu öğrencileri, Cumhuriyet’in kuruluşunun 95’inci yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Üniversiteli öğrenciler, Çanakkale merkezine bağlı Civler Köyü’nün Kemerdere Mahallesi’nde bulunan gölet kenarında Cumhuriyet kampı için çadırlarını kurdu. Üniversiteli öğrenciler, Cumhuriyet coşkusunu en iyi şekilde hissedebilmek için tarihi kemerin üzerine büyük bir Türk bayrağı ile Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini astı. Çok sayıda vatandaşta, güzel havaları fırsat bilerek gezmek için gittiği Kemerdere’de, tarihi su kemerinin üzerindeki ayyıldızlı bayrak ve Atatürk posteri sürprizi ile karşılaştı. Bu an, hem kamp yapan öğrenciler hem de gezmeye gelen vatandaşlarca fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirildi. \'GÜZEL BİR ANI OLDU\' ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü öğrencisi ve kısa adı Dost olan Doğa ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu Başkanı Pelin Ok, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türk gençliği olarak düzenlediğimiz Cumhuriyet Kampı için doğal güzelliğiyle öne çıkan Kemerdere’yi tercih ettik. Tarihi kemerin üzerine Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıldönümü nedeniyle Türk bayağını ve Atatürk posterini astık. Bu güzel yere daha da bir güzellik kattık. Buraya gelen ziyaretçiler de gördüklerinde çok mutlu oldular. Fotoğraf çektirenler oldu. Bizim için de onlar için de güzel bir anı oldu. Bu vesile ile 29 Ekim’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum. Cumhuriyet’i bize armağan ettiği ve Türk gençliğine yol gösterdiği için de ona çok teşekkür ediyorum” dedi. AYAKTA KALAN SU KEMERLERİNDEN BİRİSİ Yüzyıllar önce su kemerleri ile şehirlere ve evlere taşınan su, günümüzde gelişen teknolojiye uygun olarak taşınıyor. Antik çağda, suyu vadilerden aşırarak yerleşim alanlarına taşımak için yapılan su kemerlerinden birisi olan ve günümüze kadar ayakta kalan Kemerdere’nin, antik dönemde bin pınarlı İda olarak bilinen Kazdağları’ndan Troya’ya su getirmek amacıyla yapıldığı tahmin edilmekte. Su kemeri, suyu üzerinde bulunan kanal vasıtasıyla karşı kıyıya taşımış. Su, buradan da künklerle Troya\'ya kadar ulaştırılmış. Kemerdere’nin günümüze kadar ayakta kalan kısmı doğaseverlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan bir tanesi. Troya’nın yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde, Çanakkale’ye bağlı Civler Köyü’nde, adını verdiği Kemerdere Mahallesi’nde bulunan su kemeri, yemyeşil ormanı ve sahip olduğu küçük göledi ile tam bir doğa cenneti.