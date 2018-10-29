(Görüntülü) Cumhuriyet Bayramı, Kayseri'de coşkuyla kutlandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- CUMHURİYET\'in ilanının 95\'inci yıl dönümü Kayseri\'de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı\'nı dolduran vatandaşlar, geçit törenini ilgi ile izledi. Kayseri\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Süleyman Kamçı\'nın tebrikleri kabulu üli başladı. Valilikteki törene, CHP Milletvekili Çetin Arık, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ercan Teke ile il protokolü katıldı. Ardından Cumhuriyet Meydanı\'nda resmi geçit töreni düzenlendi. Törene öğrenciler, askeri birlikler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Halk oyunları gösterisinden sonra yapılan resmi geçitte en çok alkışı 1\'inci Komando Tugayı\'na mensup, kamuflajlı ve yüzleri boyalı mavi bereli komandolar aldı. Türk bayraklarıyla törene katılan çocuklar kutlamalara renk kattı. Törende yapılan konuşmalar işitme engelliler için işaret dili ile yetkililer tarafından anlatıldı.