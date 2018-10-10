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Spor

(Görüntülü) Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Alanya-Antalya etabı başladı

Engin ANAKALANYA (Antalya), (DHA) BU yıl 54'üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 154

10 Ekim 2018 16:04

Engin ANAKALANYA (Antalya), (DHA)
BU yıl 54\'üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun 154.1 kilometrelik Alanya-Antalya etabı başladı.
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu\'nun ikinci etabı olan Alanya-Antalya yarışı için İskele Caddesi Şelale Meydanı\'nda start alanı oluşturuldu. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, vatandaşlar, turistler ve öğrenciler yarışın başlandığı alanda toplandı. Protokolün hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Alanya-Antalya etabı için start verildi.

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