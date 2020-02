(Görüntülü) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Münbiç) Yakın zamanda ortak devriye faaliyetleri başlayacak-3

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan ‘Münbiç yol haritası’ ile ilgili olarak, \"Münbiç yol haritasının planlandığı şekilde, herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz. Çok yakın zamanda müşterek eğim ve ortak devriye faaliyetleri başlayacak. Faaliyetlere mani bir durum söz konusu değil. Münbiç yol haritası önemli bir anlaşma. Biz buna sadığız, gereğini yapacağız. Fakat eş zamanlı olarak Amerikan yönetiminin YPG/PYD ile angajmanın devam ediyor olması bizim için ciddi bir endişe kaynağıdır. Bir tarafta Münbiç yol haritasını uygularken, ömür taraftan YPG/PYD\'ye her türlü silah, medya, siyasi desteğinin verilmesi kabul edilemez\" dedi.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kalın, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Başkanlığında dün Milli Güvelik Kurulu\'nun toplandığını hatırlattı.



\'TÜRKİYE SINIRINDA TERÖR YAPILANMASINA MÜSADE ETMEZ\'



Soçi\'de varılan İdlib mutabakatı ile son derece büyük bir insanı krizin önlendiğini söyleyen Kalın, \"Burada Sayın Cumhurbaşkanımız küresel barış diplomasi yolunu izlemektedir. Bildiğiniz gibi bütün dünyanın izlediği büyük bir insanı felaketin geleceğini haberini veren İdlib saldırısı bu vesileyle önlenmiş oldu. Şimdi bu mutabakat çerçevesinde ilgili birimlerimiz çalışmalarını sahada yürütüyorlar. Bildiğiniz gibi 10 maddelik bir mutabakat orada Milli Savunma Bakanlığımız tarafından imzalandı ve uygulanmaya başlandı. Bunun tabi operasyonel detayları, sahada bu ayrıştırmanın nasıl yapılacağı, bu silahlardan arındırılmış 15 -20 kilometrelik yerin nasıl oluşturulacağı, diğer terör unsurların buradan nasıl çıkartılacağı ya da pasifize edileceği, silah bıraktırılacağı konularında Milli İstihbarat Teşkilatımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz birlik içerisinde Ruslarla birlikte bunu sahada çalışıyorlar. Orada özellikle bu terör unsurlarının ayrıştırılması bizim içinde önem arz ediyor. Türkiye hiç bir zaman ne sınırında ne sınırının güneyinde veya başka noktasında herhangi bir terör yapılanmasına müsaade etmez. Biz bunu Afrin\'de gösterdik. Tabi ki aynı tavrımız bizim için Suriye\'nin Türkiye ile olan diğer sınır bölgelerinde de aynen geçerlidir. Yani burada kast ettiğim özellikle PYD/YPG kontrolü altında bulunan bölgeler. Biz bunu bütün olarak görüyoruz. Yani bütün bu bölgenin terör unsurlarından arındırılması öncelikli hedefimizdir. Yani İdlib mutabakatını sağlarken Suriye\'nin diğer bölgelerini göz ardı etmemiz söz konusu değil\" dedi.



\'YAKIN ZAMANDA EĞİTİM VE DEVRİYE FAALİYETLERİ BAŞLAYACAK\'



Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan ‘Münbiç yol haritası’ ile ilgili konuşan Kalın, \"ABD ile vardığımız Münbiç mutabakatının uygulanması büyük önem arz ediyor. Bu konuda bildiğiniz gibi şu ana kadar 48 devriye çalışması yapıldı, ortak devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere. Bunu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Amerikalı mevkidaşlarıyla sahada koordine ediyorlar. Çok yakın bir zamanda da hem müşterek eğitim ve devriye faaliyetleri başlayacak. Faaliyetlere mani bir durum şu anda söz konusu değil. Yaşanan bir takım gecikmeler oldu fakat bir gerçek bunu da muhataplarımıza Türk Silahlı Kuvvetlerimiz üzerinden düzenli bir şekilde iletmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi \"Münbiç yol haritası\"nın herhangi bir gecikmeye maruz kalmadan uygulanması büyük önem arz ediyor. Hayata geçirilmesi, güven ilişkisinin test edilmesi açısından hem de sahadaki durum açısından büyük önem arz ediyor. Bu vesileyle buradan da iletmek istiyoruz. Münbiç yol haritasının bir gecikme olmadan uygulanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz. Türkiye olarak biz üzerimize düşeni bugüne kadar yerine getirdik, bundan sonrada getirmeye devam edeceğiz\" diye konuştu.



\'ULUSLARARASI TOPLUMUN KATKI SUNMASINI BEKLİYORUZ\'



\"Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu küresel barış diplomasisini yürütürken Uluslararası toplumun üzerine düşen siyasi ve insanı sorumluluğu da yerine getirmesi gerekiyor\" diyen Kalın, şöyle konuştu:



\"Suriye meselesinin, İdlib konusunun, terörle mücadelenin bütün yükünün Türkiye’nin omuzlara konması elbette ne adildir ne doğrudur, kabul edilemez. Türkiye\'ye dönük \"Tebrik ediyoruz, çok iyi bir anlaşma yaptınız\" ifadelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Ama uluslararası toplumun sorumluluğu bunlardan ibaret olamaz. Uluslararası toplumun katkı sunmasını bekliyoruz. İnsani yükünü tek başına çeken Türkiye’yi daha fazla desteklemeleri gerektiği de aşikardır.\"



\'YURT DIŞI OEPRASYONLAR DEVAM EDECEK\'



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve ilgili güvenlik kurumlarının yurt dışında yürüttüğü operasyonları hatırlayan Kalın, \"Bütün terör örgütlerine karşı yurt dışı operasyonları kararlılıkla devam edecek. Şunu bilsinler ki Reyhanlı hadisesinde olduğu gibi 1 yıl sonra da olsa, 3 yıl sonra da olsa, 5 yıl sonra da olsa Türkiye’ye karşı suç işleyenler mutlaka adaletin önüne çıkartılacaklardır. Buradan bütün terör örgütlerine açık ve net ifade ettiğimiz bir husustur. Hangi terör örgütü hangi yöntemi kullanırsa kullansın, kimle sahada işbirliği yaparsa yapsın Türkiye’ye karşı işlediği suçlar karşılıksız kalmayacaktır. Bu yurt dışı operasyonlar, aynı kararlılıkla bundan sonra da devam edecektir\" şeklinde konuştu.



ABD VE ALMANYA ZİYARETLERİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Pazartesinden itibaren BM Genel Kurulu\'nda bir programının olduğunu söyleyen Kalın, \"BM Genel Kuruluna ilk gün hitap edecek. O konuşmasını son derece önemsiyoruz. Yaşadığımız küresel krizler, adaletsizlik, eşitsizlik ve çözüm yolları konusunda çok önemli mesajlar verecek. Bunun yanında birçok ikili görüşmesi olacak, çeşitli devlet başkanları ile. Yaklaşık 3.5-4 gün kalıyoruz New York’ta. Yoğun bir diplomasi trafiği de olacak. Türk vatandaşlarımızla buluşacağız. Onların sorunlarını da dinleyeceğiz. BM\'in hemen ardından direk olarak Berlin\'e geçeceğiz. 28-29 Eylül tarihlerinde bir devlet ziyareti gerçekleştirecek Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz bu ziyarete son derece olumlu yaklaşıyoruz. Almanya ile ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için önemli bir vesile olarak görüyoruz. Oraya pozitif bir gündemle gidiyoruz\" dedi.



YENİ EKONOMİ PAKETİ



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın dün Yeni Ekonomi Programını açıkladığını hatırlatan Kalın, \"Dün sayın bakanımız hedefleri belli olan bir program açıkladı. Yeni büyüme hedefleri ortaya koydu ve 3D şeklinde formüle edilen bir çerçeveyi ortaya koydular. Dengelenme, disiplin ve değişim. Bunun neticelerinin de olumlu olduğunu görüyoruz, piyasalar tarafından olumlu şekilde algılandığını görüyoruz. Bu programda disiplinli şekilde uygulanmaya devam edecek\" diye konuştu.



\'YPG/PYD\'YE SİLAH DESTEĞİ KABUL EDİLEMEZ\'



Kalın, \"Münbiç konusunda ortak devriye çalışma faaliyetleri önümüzdeki günlerde başlayacak dediniz. Peki şehir merkezindeki durum nedir. PYD YPG unsurlarının çekilmesiyle ilgili son gelen raporlar, bilgiler nedir acaba?\" soruna şöyle cevap verdi:



\"Münbiç’le ilgili bir çalışma devam ediyor. Bizim arkadaşlarımızın sahadan aldığı bilgiler sürecin yavaş ilerlediği belki arzu edilen düzeyde olmamakla birlikte yavaş ilerlediği şeklinde. Biz bunu takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle YPG unsurlarının tamamen oradan çekilmesi ve Fırat’ın doğusuna geçmesi konusundaki çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecek. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Münbiç yol haritası önemli bir anlaşma. Biz buna sadığız, gereğini yapacağız. Fakat eş zamanlı olarak Amerikan yönetiminin YPG/PYD ile angajmanın devam ediyor olması bizim için ciddi bir endişe kaynağıdır. Buradan tekrar bunu duyurmak istiyoruz. Bir tarafta Münbiç yol haritasını uygularken, ömür taraftan YPG/PYD\'ye her türlü silah, medya, siyasi desteğinin verilmesi kabul edilemez. Çünkü YPG-PYD\'ye verilen her destek doğrudan ya da dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destek demektir.\"



\'HER AN HER YERDE HER ŞEY OLABİLİR\'



\"MİT FETÖ’cüleri paketleyip Türkiye’ye getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika’ya gidecek. Oradan bir gelişme beklememiz gerekiyor mu? Yeni FETÖ’cülerin Türkiye’ye getirildiğini görebilecek miyiz\" sorusuna ise Kalın, \"Bu Amerika olur, başka yerler olur FETÖ\'nün yuvalandığı başka ülkeler, bölgeler olabilir. Buralara dönük de ilgili birimlerimizin operasyonları hiç ara vermeden devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin nefesinin enselerinde hissetmeye devam edecekler. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Ben size tabi ki detay veremem. Ama her an her yerde her şey olabilir. Bu konuda çok net cumhurbaşkanımızın talimatı olduğunu, ilgili birimlerimizin profesyonel çalışmalar yaptığını ifade edeyim. Kosova’da olduğu gibi, başka ülkeler olabilir, FETÖ’nün rahat nefes almasına Türkiye Cumhuriyeti izin vermeyecektir. Bunu herkes bilsin\" şeklinde cevap verdi.



\'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN BÜTÇESİNDEN ÇIKAN BİR LİRA BİLE YOK\'



Kalın, Katar Emiri Şeyh Temim\'in, Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet ile ilgili soruya ise, \"Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütçesinden çıkan bir lira bile yok. Bu Türkiye ile Katar arasındaki iyi ilişkilerin göstergesi olarak değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Sayın Bahçeli’nin görüşünü saygıyla karşılıyoruz elbette. Bu envantere girmiş bir uçaktır. Devletin envanterindeki diğer unsurlar nasıl hizmet ediyorsa, o şekilde hizmet edecektir\" diye cevap verdi.