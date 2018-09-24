(Görüntülü) Cumhurbaşkanlığı, Selimiye Camii'nde aşure dağıttı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla Mimar Sinan\'ın \"Ustalık eserim\" dediği Selimiye Camii\'nde, Muharrem Ayı nedeniyle Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güney ve Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanı İlker Astarcı\'nın katılımıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.



Cumhurbaşkanlığı\'nca her yıl 13 il ve 14 camide düzenlenen aşure dağıtımı, Edirne\'de Selimiye Camii\'nde de Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'ın talimatlarıyla bu yılda gerçekleştirildi. Edirne\'de Cumhurbaşkanlığı aşçılarının gönderdiği menüye göre 5 bin kişinin ikramına sunulmak üzere hazırlanan aşureler, öğle namazı ardından cami avlusuna dağıtılmak üzere program düzenlenerek stantlar kuruldu. Aşure dağıtım programına Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanı İlker Astarcı, Edirne İl Müftüsü Emrullah üzüm, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



\'30 ÇEŞİT ÜRÜN VAR\'



Büyük tencere içinde Cumhurbaşkanlığı aşçılarının gönderdiği menüye göre 30 çeşit üründen aşureleri pişirip, Cumhurbaşkanlığı forsu ile sunumunu yapan organizasyon sahibi Kemal Kılıç, \"Bu mübarek ayda Muharrem Ayı\'nın olmazsa olmazı aşure ile ilgili sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanlığı aşçıları tarafından gönderilen menüyü hazırlayarak yaklaşık 5 bin kişiye Selimiye Camii\'nde bugün aşure ikram edeceğiz. İçerisinde yaklaşık 30 çeşit ürün var. Kuş üzümü, incir, badem, fındık, kuru fasulye, nohut gibi malzemeler var\" dedi.



Ak Parti MKYK üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksa, \"Bugün de burada sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye\'nin değişik illerinde aşure dağıtıyoruz. Bugün de burada Edirne\'de Selimiye\'nin gölgesinde aşure dağıtıyoruz. Biliyorsunuz aşure birliğimizi, beraberliğimizi sembolize ediyor. Edirneliler de büyük bir teveccüh gösterdiler, tekrar hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.



Öğle namazı sonrası dağıtılacak aşureden almak için yoğun ilgi gösteren vatandan stant önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Aşure dağıtım öncesi konuşan Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, \"Bugün de burada sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye\'nin değişik illerinde aşure dağıtıyoruz. Bugün de burada Edirne\'de Selimiye\'nin gölgesinde aşure dağıtıyoruz. Biliyorsunuz aşure birliğimizi, beraberliğimizi sembolize ediyor. Edirneliler de büyük bir teveccüh gösterdiler, tekrar hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanı İlker Astarcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'ın selamını getirdiğini belirterek, \"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin sizlere Ankara\'dan selamını getirdim. Malumunuz bulunduğumuz ay İslam\'da \'haram ayı\' sayılan dört aydan bir tanesidir. Bu güzel mekanda Selimiye Camii\'nde sizlerle birlikte olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Rabbim inşallah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimize de, milletimize de bu güzel aşure tatlısı gibi hanelerimize bereket getirsin inşallah. Türk Milleti gerçekten çok büyük, necip bir millet. Dünya Müslümanlarına sahip çıkan, gerektiğinde muhacirlere ensar olabilen bir millet. İnşallah rabbim hem ülkemize, hem Türk milletine, hem de ümmeti Muhammed\'e bu Muharrem ayı vesilesiyle huzur, barış getirsin\" dedi.



Konuşmaların ardından Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Müdürü İlker Astarcı, hep beraber vatandaşa aşure dağıttı.

