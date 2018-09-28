(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Yozgat’ta, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.



Yozgat girişinde il protokolü, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, buradan çarşı merkezine geçerek, esnaf ziyaretlerinde bulundu. İş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnaf ve çalışanlarla sohbet eden Oktay’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Esnaf ziyareti sırasında Oktay’a, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Celal Köse eşlik etti. Kent merkezinde bulunan bir ekmek fırınında Oktay’a simit ve çay ikram edildi. İkram edilen simidi beraberindekilerle paylaşın Oktay, fırın çalışanlarına teşekkür edip, \"Memleketin simidi de bir başka, Allah razı olsun\" dedi.



Esnaf ziyaretinin ardından, akşam namazını Çapanoğlu Büyük Camiinde kılan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat ziyaretinin ardından STK’larla düzenlenecek programa katılmak üzere Sorgun ilçesine hareket etti.