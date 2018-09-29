(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay taziyeleri kabul etti

Yılmaz BEZGİN-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vefat eden annesi Şaziye Oktay için taziyeleri Çekmeköy Belediyesi Kent Park Sosyal Tesisleri Güngörmüşler Konağı\'nda kabul etti. Oktay, taziye yerine babası Ömer Oktay ve kardeşi Nihat Oktay ile birlikte geldi. Taziye dileklerini kabul ettikten sonra Fuat Oktay, konakta taziyeleri kabul etti. Daha sonra İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz Kur\'an-ı Kerim okudu. Konuklara ikramlarda bulunuldu. Şaziye Oktay\'ın cenazesi yarın öğle vakti Eyüp Sultan Camisi\'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı\'na defnedilecek.