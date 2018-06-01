(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtta kalan öğrencilerle sahur yaptı (2)

- AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara\'da Kredi Yurtlar Kurumu\'na bağlı Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu\'nda kalan bir öğrencinin daveti üzerine yurda sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle sohbet edip, sahur yaptı. Altındağ\'da bulunan Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu\'nda kalan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Diş Hekimliği öğrencisi Güngör Atak, Twitter\'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı sahur yapmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, \"Çayınız hazırsa geliyorum\" diye cevap verdi, ardından da yurdu ziyaret etti. Erdoğan\'a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahur yapıp, gençlerle bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle aynı sofrada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Öğrencilere derslerinde ve yaşamlarında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkı verilmesine değindi. Ak Parti döneminde yapılan teknolojik gelişmelerden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Siz gençlerden bu dinamizmi bekliyorum. \'Acaba\' demeyin, \'Biz yaparız\' deyin. Bu ülkenin, bu milletin evladı yapar. İnşallah gelecek bizimdir. Bu genç nüfusla, bu dinamik nüfusla inşallah bizler bu asrı; 2053, 2071 tamamen kendi lehimize çevireceğiz. Tabi ilk önce 2023\" şeklinde konuştu. Haber: Muhammed KILIÇ / ANKARA,(DHA)