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(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in kızının nikah şahitliğini yaptı

19 Kasım 2018 00:38

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver\'in kızının nikah şahitliğini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylikdüzü\'nde hasta ziyaretinde bulunduktan sonra Bakırköy Yeşilköy\'de bulunan bir otele geçti. Erdoğan burada Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver\'in Kızı Bilge Betül Suver ile Emirhan Enes Temizel çiftinin nikah törenine katıldı. Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver kızının nikahını kıyarken Erdoğan da Bilge Betül Suver\'in  nikah şahitliğini yaptı. Erdoğan daha sonra otelden yarıldı.

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