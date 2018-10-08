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Dünya

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı

08 Ekim 2018 19:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan\'da
İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nda resmi törenle karşılandı.
Erdoğan ve Ader, ikili görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
Macaristan programı kapsamında Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından Ulusal Meclis\'te karşılanacak. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Orban, heyetler arası çalışma yemeğine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Erdoğan, daha sonra Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver\'i kabulünün ardından Cumhurbaşkanı Ader?in Macar Bilimler Akademisi\'nde onuruna verilen devlet yemeğine katılacak.
Görüntü dökümü:
Erdoğan?ın karşılanma töreni
 

DHA-Dış Haberler - Türkiye-İstanbul / Merkez - DIŞ HABERLER SERVİSİ
(Tür: Dış)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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