(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak ve Türk Konseyi 6. zirvesine katılmak üzere Kırgızistan\'a gitti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kırgızistan ziyaretine eşi Emine Erdoğan, bakanlar ve iş adamları eşlik etti. TC-TUR adlı özel uçakla saat 10.30\'da Kırgızistan\'ın başkenti Bişkek\'e giden Erdoğan\'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'nden İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer uğurladı.