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(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi (2)

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geliyor

26 Kasım 2018 19:23

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geliyor. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ndeki görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.

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