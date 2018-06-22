(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal'da konuştu (4) (Aktüel)

Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Ben zaten teksir kağıdıyla okudum. İçinizde bizim jenerasyonumuzda olanlar bilir. Ama biz bunu kaldırdık. Yavrularımızın hepsi kuşe kağıdıyla hazırlanmış bu kitaplarla geleceğe hazırlanıyor\" dedi. Erdoğan, Kartal ilçe mitinginde konuştu. \"Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik ve hizmetlerle yanınızda bulunduk\" diyen Erdoğan, \"Hatırlayın o Kartal\'ın halini. Suyumuz var mıydı? Her taraf delik deşik miydi? Yollarımız var mıydı? Buraları bir ilçe haline getiren biziz. İşte bizden sonra CHP zihniyeti burada. Nasıl memnun musunuz? Var mı hizmet? Bu sahili de ben yaptım derler. Bütün bu sahil düzenlemelerini kim yaptı. Biz yaptık. Niye. Benim Kartallı kardeşlerim şu sahillerde rahat gezinsin diye bu adımları biz attık. Bakınız sadece Kartal\'a 16 yılda 3 katrilyon devlet olarak yatırım yaptık. Belediye biz de olduğu zaman yaptıklarımızı konuşmuyorum. Belediye hariç. Biz hizmet ehliyiz. Daha da güzeli olacak. Ama pazar inşallah farklı olacak. Şimdi bay Muharrem bir şeyler anlatıyor. Bay Muharrem ve partisinin Kartal\'a verebileceğiniz bir şey var mı? Onun kendisine faydası yok ki Kartal\'a olsun. Afedersiniz bir dershane işletiyor. Öğretmenlerin SSK primlerini dahi ödemiyor. Ve devletin memuruyla bakıyorsunuz nasıl küfürlü konuşmalar. Dinlediniz m? Bunlardan cumhurbaşkanı adayı olur mu?\" diye konuştu \"TEK ADAM YA TASARRUFUNA ALIYOR\" Cumhurbaşkanı Erdoğan, \" Genel başkanıyla kendisi arasında geçenleri görüyorsunuz. \'Gel bakalım Muharrem\' geliyor. \'Git bakalım Muharrem\' gidiyor. Seçim beyannamesini kim açıklıyor? Genel başkan açıklar mı? Belediye başkan adayının açıklaması lazım, Cumhurbaşkanı adayının açıklaması lazım. Herşeyi tek adam ya tasarrufuna alıyor. Martta belediye seçimleri var. Bay Kemal aday olacak değil. İnanın belediye başkan adaylarıyla ilgili beyannameleri de o açıklar. İstanbul\'a geldi. Kağıthane orada konuşuyor. Kağıttepe diyor. Aldı dersi gitti. Sen adresi bilmiyorsun. İstanbul sana dersi vermez mi? Verir. Bu seçimle beraber nereye hazırlanıyoruz? Hem pazar günü cumhurbaşkanlığı konusunda sizden aldığımız icazetle yola devam. Durmak yok yola devam. Mart 2019 yerel seçimlerde de gerek büyükşehir gerek Kartal buraları tekrar geri alıyoruz. Biz yola çıkarken bir şey söyledik. Türkiye\'yi 4 temel taş üzerinde yükselteceğiz dedim. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet dedik. Bunların üzerinde yükseltiyor muyuz?\" dedi. \"BEN ZATEN TEKSİR KAĞIDIYLA OKUDUM\" Eğitimle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan, \"Eğitim de yaptıklarımızı biliyorsunuz. Eğitim de 280 bin derslik yaptık. Türkiye\'de 580 bin öğretmen atadık. Dersanelerde sınıflarda sıraların üzerinde artık kitaplarımı ücretsiz buluyor muyuz . Geçmişte biz bu kitapları bulabiliyor muyduk? Az mı çile çektik kırtasiye önlerinde. Paramızla kitap bulamıyorduk. Ben zaten teksir kağıdıyla okudum. İçinizde bizim jenerasyonumuzda olanlar bilir. Ama biz bunu kaldırdık. Yavrularımızın hepsi kuşe kağıdıyla hazırlanmış bu kitaplarla geleceğe hazırlanıyor. Benim sınıfta 75 öğrenci vardı. 100\'ün üzerinde olan da vardı. Şimdi ortalama ne oldu biliyor musunuz? 32 öğrenciye düştü. Biz bunu başardık\" şeklinde konuştu.