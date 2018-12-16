(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman teröristlerin beynindeyiz (Aktüel)

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Esenler\'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni\'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: \"Zeytinlik operasyonunu yaptık mı? Yaptık. Afrin operasyonunu yaptık mı? Yaptık. Şimdi Sincan\'ı yaptık mı? Yaptık. Her zaman teröristlerin beynindeyiz. Onların açtıkları çukurlara onları gömüyoruz. Gömmeye devam edeceğiz. Zira teröristler benim milletimin başına bela olmaktan çıkacaklar. Özgür Suriye Ordusuyla oralardayız. Hep birlikte Allah\'ın izniyle vatanımıza, sınırlarımıza saldıranlara karşı bedelini ödetiyoruz, ödeteceğiz. Her ne kadar içerde bile bundan rahatsız olanlar varsa onlara da buradan selam. Bay Kemal; bak sen de bunları iyi bil. Bu teröristlerle el ele, kol kola dolaşma. Bunlardan sana fayda yok Bay Kemal. Yerli ve milli ol. Bu teröristleri savunmaktan vazgeç. Bunlarla kol kola olmaktan vazgeç. Teröristlerin uzantılarıyla omuz omuza olmaktan vazgeç. Şimdi 31 Mart\'ta yine onlarla beraber yola çıkmaya hazırlanıyor. Bay Kemal açık ol açık, dürüst ol dürüst. Bu millet de seni bir şey zannetsin ya.\"