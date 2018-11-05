T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla birlikte şarkı söyledi

Gülseli ÖZDEMİR-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA) LİMAK Vakfı tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulda şark

05 Kasım 2018 19:03

Gülseli ÖZDEMİR-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA) LİMAK Vakfı tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nun açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulda şarkı söyleyen çocuklara eşlik etti. Eşi Emine Erdoğan ile açılışın ardından okulu gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda\" şarkısını söyleyen okulun öğrencilerine eşlik etti. Erdoğan, şarkı  bittikten sonra çocukları alkışladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GülseliTİFTİKÇİİSTANBULDHA LİMAK VakfıGülserenEğitim Uygulama OkuluCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEşi Emine ErdoğanCumhurbaşkanı ErdoğanYürüdük Biz Bu Yollarda"Erdoğan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24