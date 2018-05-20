(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'e gitti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6\'ıncı Genel Kurulu\'na katılmak üzere Bosna Hersek\'e gitti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı Ankara Esenboğa Havalimanı\'nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Ankara protokolü uğurladı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Bakir İzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6\'ncı UETD Genel Kurul Toplantısı\'nda Avrupa\'nın birçok bölgesinden gelen Türklerle buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayırca Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından kendisine tevdi edilecek fahri doktora için gerçekleştirilecek törene katılacak.