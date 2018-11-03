(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Andımız ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir (4)

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL (DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan \'Türkiye Gençlik Zirvesi\' programına katıldı. Erdoğan burada buluna gençlere hitaben bir konuşma yaptı. DANIŞTAY\'IN ÖĞRENCİ ANDI KARARI Erdoğan Danıştay\'ın andımız kararına ilişkin, \"Danıştay\'ın andımız kararı sonrasında gerek sosyal medyada, gerekse kimi yayın organlarında şahit olduğumuz manzaralar açık söylüyorum. Bu konudaki kararlılığımızı daha da artırmıştır. Çünkü bu metin bu ülkede, ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. Bu bir. Metne baktığın zaman içerik itibariyle bu milletin kendisini, kültür, medeniyet anlayışını ortaya koyan bir metin değil. Bizim andımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz. İstiklal Marşımızdan daha güzel, güçlü bir ant olabilir mi? Yok. Ama bunlar böyle çıkarmışlar\" diye konuştu. \"BEN TÜRKÜM AMA TÜRKÇÜ DEĞİLİM\" Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: Kimse Türklüğünü inkar etmiyor ki? Ama Türkçülük yapmıyor. Ben Türküm ama Türkçü değilim. Böyle yaparsak dinimiz İslam ile çatışırız. İslam ırkçılığı reddediyor, ırkı reddetmiyor. Bu kararı kimi çevreler baskıcı ideolojilerine yakılmış bir yeşil ışık gibi algıladılar. Milletimize tepeden bakan, milletimizi kömürcü makarnacı diye aşağılayanlar uzun zaman sonra yeniden piyasaya çıktılar. \"PROVOKATÖRLER KİN VE NEFRETİ KUSMAYA BAŞLADI\" Erdoğan, \"Gazeteci kılıklı provokatörler ekranlarda, yıllardır biriktirdikleri kin ve nefreti kusmaya başladı. Hatta cübbelerini kiraya veren sözde hukukçuların Türkçe ezan zulmünü tekrar dillendirdiklerini şahit oldum. Ana muhalefet partisi de iyice şirazeden çıktı. Çıkmış televizyon kanallarından bir tanesinde diyor ki \"O diyor İstiklal Marşını bile bilmez\" diyor. Bunu meydanlarda sürekli okudum. Şimdi tekrar okumaya gidersek, der ki \"bak okuttum\" Çok zavallı bunlar. Hatta kendisi bir keresinde öyle bir yanlışa düştü ki, rezil etti. Şimdi biz değerlerimiz noktasında ne Akif\'i bunlarla paylaşırız, ne İstiklal Marşımızı. Ülkemizde zamana değişime, hayata ve dünyanın gerçeklerine karşı direnmeyi çağdaşlık zanneden fosilleşmiş bir zihniyet vardır. Bugün de var. Atatürk\'ün resmini kaldıran kim? İnönü. Posta pulları üzerinden Atatürk\'ün resmini kaldıranlar yine bunlar. Okullarda Atatürk posterini kaldıran yine bunlar. Bay Kemal sen bunları bilmiyor musun yahu? Öğren bunları öğren. Hele hele Kemalistim diye geçinen gençler var ya bunları bilmeleri lazım. Madem Kemalistsiniz gelin bu işe sahip çıkın. Geçenlerde köşe başı kalemşörlerinden bir bayan, onlara bir şeyler anlatıyor. \"Camileri ahır yapmışız\" Yapmadınız mı ya? Sadece şu Fatih Suriçi\'nde yüzlerce mescidi kapatarak bunlar ahır haline getirmişlerdir. Ben İstanbul\'da belediye başkanlığı yaptım. Gayet iyi bilirim. Biz bir çoğunu yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bunları yapan sizsiniz\" ifadelerini kullandı.