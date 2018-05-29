(Görüntülü) Cumhur İttifakı Beyoğlu'nda kurulan iftar sofrasında buluştu

İSTANBUL, (DHA) – 24 HAZİRAN Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için Cumhurbaşkanlığı adaylığında anlaşarak Cumhur İttifakı oluşturan AK Parti ve MHP seçim öncesi iftar sofrasında bir araya geldi. MHP Beyoğlu ilçe Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar sofrası Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda kuruldu.Birlik iftarında Cumhur İttifakı partilerinin temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi. Yüzlerce kişinin katıldığı iftar programında birlik ve beraberlik mesajı verildi. İftar programına katılmaktan onur duyduğunu ve birliğin ülkenin istikrarı için önemli yer tuttuğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, şöyle konuştu: “HALKIMIZ CUMHUR İTTİFAKININ ÖNEMİNİN FARKINDA” “Cumhur ittifakı konusunda vatandaşımızın kenetlenmesi söz konusu. Siyasi partilerimiz birlikte bu koordinasyonu yaptılar, bizde davet edildik. Halkımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine giderken, Türkiye’nin fark yaratacağına, memlekette vatandaşımızın beklediği reformları hızlı şekilde yapıp refahını artıracağına, bu ittifakın memleketimizde kalıcı artılar kazandıracağına, ülkemizin geleceğini artı değerler oluşturacağına inanıyor. Bunu sokaklarda ve meydanlarda hissetmek mümkün. Dolayısıyla 24 Haziran seçimlerinin sonrasında ülkemizin yeni bir sinerji kazanacağının da farkında. İnşallah bu seçimler memleketimize hayırlar uğurlar getirir.” “MHP VE AK PARTİ, HÜKÜMET SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRECEK BİR MODEL ÜZERİNDE ANLAŞTI” MHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı’nın organize ettiği iftar sofrasına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden AK Parti İlçe Başkanı Harun Muş, şunları dile getirdi: “15 Temmuz’u etkisiyle Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti yöneticileri ve tabanı arasında bir yakınlaşma oldu. Türkiye’nin ciddi anlamla beka tehlikesi ile karşı karşıya olduğu noktasında her iki partinin yöneticileri ve tabanı bir fikir mutabakatına vardı. MHP ve AK Parti, hükümet sistemini güçlendirecek bir model üzerinde anlaştı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu fikir ortaklığından ortaya çıktı. Milletimiz bunu 15 Temmuz ve 16 Nisan’da kabul etti. 24 Haziran’da da inşallah yeni sistemin ilk genel seçimlerini yapacağız. Hükümeti kuracak Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylığını belirleyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Cumhur İttifakını oluşturdu; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığında anlaştı. MHP ile milletvekili seçimlerinde de beraber hareket edeceğiz. Bu anlaşma tabandaki bizler üzerinde de etkili oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın ilçesi olan Beyoğlu’nda bu birliği ve beraberliği pekiştirme Ramazan’ın birleştirici etkisinden istifade ederek aynı sofraya oturduk.” “ÖNCE ÜLKEM, ÖNCE MİLLETİM” Düzenlenen iftar sofrasının milletin bekası adına olduğunu belirten MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Osman Gür ise, “Milliyetçi Hareket Partisi Beyoğlu İlçe Başkanlığı olarak Cumhur İttifakı ile birlik ve beraberliğe sağlamak adına halkımızla bir arada olduk. Değerli belediye başkanım değerli milletvekili adaylarımız var, vatandaşlarımızın da yoğun bir katılım oldu. Bu mübarek ramazan ayında ülkemizi düşünen insanlar olarak bir araya geldik. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli\'nin de söylediği gibi ‘Önce ülkem, sonra milletim, sonra partim’ diyen bir hareketiz. Bizi ilgilendiren ülkemiz ve vatanımızdır; siyaset ikinci plandadır. İnanıyorum ki;Cumhur İttifakında Cumhurbaşkanımız tekrardan kazanacak, Milliyetçi Hareket Partisi çok güçlü bir şekilde gelecek” şeklinde konuştu.