(Görüntülü) Cuma namazında cemaatin üzerine ağaç devrildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da şiddetli rüzgardan dolayı Kernek Camisi\'nde cuma namazı kılındığı sırada cemaatin üzerine ağaç devrildi. Olayda bazı kişiler hafif yaralandı.



Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi Kanalboyu mevkiinde bulunan Kernek Camisi\'nde cuma namazı kılındığı sırada cemaatin üzerine, şiddetli rüzgarın etkisine dayanamayan ağaç devrildi. Kırılan ağaç dallarının üzerine düştüğü bazı kişiler hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa süreliğine kapanan yol trafiğe açıldı. Cami cemaatinden yaralananlar, cuma namazını kıldıkları sırada önce büyük bir çatırtı duyduklarını, daha sonra dev ağacın cemaatin üzerine devrildiğini söyledi.

