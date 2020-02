(Görüntülü) Çukurova'nın hayır yemeği: Keşkek

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in Tarsus ilçesinde yaşayanlar, bayram sabahlarında, özel günlerde ve kişinin vefatından üç, yedi, kırk gün sonra, tanıdık ve mahalle sakinlerine \'etli keşkek\' yemeği ikram ediyor.



Tarsus ilçesine bağlı Kelahmet Mahallesi\'nde yaşayanlar, yüzyıllardır sürdürdükleri bir geleneği günümüzde de devam ettiriyor. Bayram sabahlarında, özel günlerde ve kişinin vefatından üç, yedi, kırk gün sonra, tanıdık ve mahalle sakinlerine \"etli keşkek\" yemeği ikram ediyor. Mahallede erkeklerin yardımlaşarak odun ateşinde pişirdiği keşkek yemeğinde et, buğday ve su kullanılıyor. Büyük kazanlarda saatlerce karıştırılarak pişirilen keşkek, traktörün arkasına bağlanılan kaldırma aparatı ile ateşten alınıp tekerlek üzerinde soğumaya bırakılıyor. Uzun tahta kaşıklarla ezilen et ve buğday daha sonra kırmızıbiber ve yağdan oluşan bir sosla servis ediliyor. Cenaze törenlerinde ise kutular içerisinde dağıtılıyor.



Keşkek yemeğinin geleneklerinden biri olduğunu söyleyen Özcan İnal, \"Bizim buralarda bayram sabahlarında, ölünün arkasında verilen yemeklerde ve özel günlerimizde keşkek yemek adettir. Arife günlerinde mutlaka birkaç evde kazanlar temizlenir, malzemeler hazırlanır. Her bir kazana en az 50 kilo et konulur. Sabah genellikle bayram namazından dönen erkekler tarafından alınarak eve getirilir\" dedi.



Keşkek yapımının büyük uğraş gerektirdiğini belirten İnal, \"Bizim için bir hayır yemeği olan keşkek yapımı oldukça zor ve büyük uğraş gerektiriyor. Çünkü keşkeğin hem ezilip hem de karışması gerekiyor. Böylece içerisindeki buğday ve et iyice eriyip birbirine karışır ve ortaya keşkek çıkar. Sabahın erken saatlerinde yapmaya başladığımız keşkek akşama doğru sunuma hazır hale geliyor\" diye konuştu.



Odun ateşiyle pişen keşkeğin tadının her zaman çok daha farklı ve lezzetli olduğunu kaydeden İnal, şunları söyledi:



\"Daha çok bayram sabahlarında ya da özel günlerde tüketilen keşkeği istediğiniz her öğün, her an yiyebilirsiniz Sabah kahvaltılarında bile yiyebilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki kazanlarda odun ateşiyle pişen keşkeğin tadı her zaman çok daha farklı ve lezzetli olur. Üzerine de kızdırılmış kuyruk yağı konulup kırmızıbiber gezdirince muhteşem bir uyum yakalıyor.\"