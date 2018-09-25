(Görüntülü) Çukurca'nın 400 yıllık değirmenleri restore ediliyor

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesindeki 400 yıllık olduğu tahmin edilen taş değirmenlerin, Belediye tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, restorasyon çalışmalarının ardından tarihi değirmenlerde üretilen ürünlerin, tescil hakkı alınan \'Zap\' markası adı altında piyasaya sürüleceğini söyledi. Susam, pirinç, buğday ve mısır gibi ürünlerin üretildiği Çukurca ilçe merkezinin Cumhuriyet Mahallesi\'nde bulunan ve 400 yıllık tarihi geçmişi olduğu belirtilen 2 taş değirmen, Belediye tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı.Tarihi taş değirmenlerdeki restorasyon çalışmalarını denetleyen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, belediye olarak ilçenin tanıtılması için güzel projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Kaymakam Ayca, \"Bu projelerden birisi de tahinin markalaşması için başlattığımız çalışmadır.Çukurca\'nın lezzetli tahininin markalaşması için buradaki tarihi taş değirmenleri restore ediyoruz. Bu değermenler 400 yıllık. Uzun yılardır burada üretim yapılmadığı için kötü durumdaydı.Belediye olarak, bu tarihi değerimizi restore ediyoruz. Restorasyon çalışmaları bittikten sonra burada üretilen susamda çok önemli bir üretim bekliyoruz. Bu proje, ilçemize ciddi madanada katkı sağlayacak. İlçe için düşündüğümüz projeleri markalaşarak yola çıkacağız. Markamızın adı da \'Zap\' olacak. Zap markasını tescil ettik. Bu değirlenlerde üretilen ürünleri, bundan sonra \'Zap\' markası adı altında piyasaya sürülecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz\" dedi.