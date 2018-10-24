(Görüntülü) Çukurcalılar asker ve polisle halay çekti

Mehmet ÖZKAN- Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİLİ şarkıcı Aydın Aydın, Irak sınırındaki Çukurca ilçesine gelerek, kaymakamlık bahçesinde kurulan yer sofrasında asker, polis ve yöre sakinleriyle buluştu. Aydın Aydın, programda \'Erik Dalı\' şarkısını Kürtçe seslendirirken, Çukurcalılar ise güvenlik güçleriyle halay çekti. Hakkari\'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesine gelen şarkıcı Aydın Aydın, kaymakamlık bahçesinde kurulan yer sofrasında asker, polis ve yöre sakinleriyle bir araya geldi. Programda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ahmet Akdağ, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Bilgihan Özkuzanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sanat İşleri Müdürü Ayhan Tunç, \'Reng-i Hakkari\' grubu ve STK temsilcileri de yer aldı. Programa katılanlara, Çukurca\'nın yöresel yemeği \'tırşık\' ikram edildi. Protokol üyeleri, askerler, polisler ve ilçe sakinleri aynı sofrada yemek yerken, Aydın Aydın da türkü söyledi. Yemeğin ardından Aydın Aydın, \'Erik Dalı\' şarkısını Kürtçe seslendirirken, Çukurcalılar ise güvenlik güçleriyle beraber halay çekti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ayca, Çukurca\'nın muhteşem doğası ve coğrafyası ile Türkiye\'nin en güzel ilçelerinden olduğunu söyledi. Çukurcalıların misafirperver olduğunu vurgulayan Ayca, \"Çukurca\'da polis, asker, vatandaş hep bir arada halay çektik. Bu, aslında bir anlamda, birlik ve beraberliğimizin göstergesi oldu. Bu programın Çukurca gibi bir yerde, sınırın sıfır noktasında, yolun bittiği yerde olması ayrı anlam ifade etmektedir. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın\" dedi.