(Görüntülü) CUDİ DAĞI, 21 YIL SONRA TÜNEL İLE AŞILDI

Haber-Kamera Sekvan KÜDENŞIRNAK,(DHA)-CUDİ DAĞI, 21 YIL SONRA TÜNEL İLE AŞILDI VE CİZRE ŞIRNAK\'A 15 DAKİKA YAKINLAŞTI ŞIRNAK ile Cizre ilçesi arasındaki mesafeyi 45 dakikadan 15 dakikaya indiren Cudi Dağı tünelleri hizmete açılırken, yapımı yaklaşık 21 yıl süren tüneller ile birlikte bugüne kadar adı, terör, çatışma ve operasyon ile anılan Cudi Dağı da tünellerle aşılmış oldu. Tamamlanarak araçların geçişine açılan tünellere, 1 Ekim 2017\'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucusu Dündar Page\'nin adı verilmişti. Şırnak\'ta, adı sık sık terör olaylarıyla anılan Cudi Dağı\'ndan açılan ve Cizre, Silopi ile Şırnak\'ı birbirine bağlayan 2 tünel, yaklaşık 21 yıl aradan sonra faaliyete girdi. Tünellerin resmi olmasa da fiili olarak hizmete açılması ile Cizre-Şırnak arasındaki 45 dakikalık mesafe 15 dakikaya indi. Şırnak ile Cizre arasından geçen Kasrik deresi üzerinde yapılması planlanan ve mevcut karayolu ile birçok köyü sular altında bırakacak olan Cizre Barajı nedeniyle Cudi Dağında tünellerin açılması işi 1997\'de ihalesinin yapılması ile başlamıştı. Yaklaşık 21 yıl aradan sonra biri 700, diğeri 800 metre uzunluğundaki 2 tünel tamamlanırken, bir tünel hizmete açıldı, diğeri ise yol bağlantısının sürmesi için daha faaliyete giremedi. Yapımı sırasında bir çok kez terör saldırısı gerçekleştirilen tünellerin yapımında çalışan iş makinaları ateşe verilmişti. Şırnak\'ın İkizce Köyü yakınlarında yapımı tamamlanan 700 ve 800 metre uzunluğunda iki tünelin yanı sıra 360 metre uzunluğunda bir viyadük te tamamlandı. Açılan yol ile birlikte Şırnak İle Cizre arasındaki mesafe 45 kilometrede 37 kilometreye, süre ise 45 dakika\'dan 15 dakikaya indi. Eski yola oranda daha geniş ve güvenli olan yolda kaza yapma oranı da en aza ineceği belirtildi. TÜNELLERE ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ Cudi Dağı\'nın altında geçen ve Şırnak-Cizre ile Şırnak-Silopi arasındaki mesafeyi kısaltan yeni yoldaki tünellere, Şırnak-Cizre karayolunun güvenliğini sağlarken, 1 Ekim 2017\'de PKK\'lıların saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucusu Dündar Page\'nin adı verilmişti. ŞUANA KADAR YAPILAN PKK SALDIRILARI Cudi Dağının tüneller ile aşılmasını sağlayan yol yapımı sürerken, defalarla yol yapım çalışmaları terör saldırıları ile engellenmek istenmişti. Yapımı yaklaşık 21 yıl süren Şırnak-Cizre karayoluna geçen süre içerisinde yapılan terör saldırılar şöyle 2 Mayıs 2010\'da, şantiyeyi basan PKK\'lılar, yakıt tankı ve araç yakıt depolarına cep telefonlu EYP tuzakladılar, şoförlerin fark etmesi ile olası bir facia son anda önlendi. 23 Temmuz 2011, şantiyeyi basan teröristler 3 dozeri ateşe verdi. 9 Ekim 2011 tarihinde gece şantiyeye baskın düzenleyen PKK\'lı teröristler 1 iş makinesini ateşe verdi. 30 Ağustos 2012 tarihinde şantiye basan PKK\'lılar, 1 aracı ateşe verdi, şantiye\'de çalışan 1 kişiyi kaçırdı, kaçırılan kişi daha sonra serbest bırakıldı. 20 Ağustos 2015\'te, PKK\'lılar tarafından yapılan saldırıda 30 araç ve iş makinesi ateşe verildi. Saldırı sonrası yol çalışmaları yaklaşık 1 yıl durdu. 1 Ekim 2017\'de teröristlerce yapılan saldırıda Yüzbaşı Mustafa Erdoğan ile Güvenlik Korucusu Dündar Page şehit olurken, 4 güvenlik korucusu da yaralandı.