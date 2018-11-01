(Görüntülü) CÜ'de deri rahatsızlıklarını gideren kozmetik ürün geliştirildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Akyol, derideki birtakım rahatsızlıkları gideren kozmetik ürün geliştirdi. Ürünün piyasaya sürülmesi için bir firmayla ticari işbirliği anlaşması imzalandı.



CÜ ile bir ilaç firması arasında \'Patentli Formülasyon Ticarileştirme Anlaşması\' imzalandı. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen imza törene Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Vekili Recep Uslu, ilaç firmasının yetkilileri ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.



İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, uzun yıllar üzerinde çalışılan bir projenin ürüne dönüştüğünü belirterek, \"Üniversitemizde birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan biri sağlık biri de milli savunmaya yönelik çalışmalar. Bunların da ürünlerini yakında göreceğiz. Yine ilaç sanayisine yönelik çalışmalar da yapılıyor. Hocalarımızın her zaman destekçisi olacağız. Biz sadece projeden ürün çıkmasını istiyoruz\" dedi.



Kozmetik ürününü geliştiren CÜ Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Akyol ise 7-8 yıllık bir çalışmanın sonucunda bu formülün ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Melih Akyol, şunları kaydetti:



\"Yaklaşık 7-8 yıllık bir çalışmanın sonucunda çıkan bir formülasyon oldu. Bununla ilgili çalışmalar ilk başladığında fikir olarak doğdu. Tabii bunun aşamaları da var. Birtakım bilimsel çalışmaları da yapmak gerekiyordu. Çalışmalar tabii deneysel düzeyde başladı. Hücre kültürü çalışmasıyla başladı, ardından bazı hayvan deneyi çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde de kozmotoloji alanında kullanılacak yeni bir formülasyon geliştirmiş olduk. Bu formülasyonun geliştirilmesinde üniversitemizdeki Teknokent\'in önemli bir desteği oldu bize. Hem geliştirilmesi aşamasında hem de bunun patentlenmesi sürecinde çok önemli destekleri oldu. Ardından da kozmetik ürünün insan yaşam kalitesinde uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi için de bir ürün haline gelmesi gerekiyordu. Bu ürün haline getirilirken de bugün toplantıdaki bir yerli firma tarafından bu gerçekleştirilmiş oldu. Bugün yapılan sözleşme itibari ile de insanların kullanımına hazır bir ürün halinde piyasaya çıkmış olacak. Ürün kozmotolojik bir ürün. Hem deriyle alakalı hem saçlı deriyle alakalı bir kullanım alanına sahip. Kozmotolojik ürünlerin temel bir özelliği deri bütünlüğünü sağlamaktır. Deri, saçlı derideki birtakım rahatsızlıkların giderilmesi amacıyla çıkarılmış bir ürün.\"



\'YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN\'



İlaç firmasının genel müdürü Ersan Küçük ise \"Bu formülün ticarileştirilmesi için hocamızla birlikte çalıştık ve ürünü pazara verdik. Kozmetik ürün statüsünde Bakanlıktan izin alındı ama ürünle ilgili çalışmalarımız bitmedi. Ürünü tıbbi cihaz statüsüne geçireceğiz. O statüde bir izin belgesi daha alınacak. İlaç olması tabii ki çok zor ama tıbbi cihaz statüsüne geçtiği zaman da ürünün Avrupa ve dünya patenti de söz konusu ve bu patentle birlikte dünya pazarına açılacak bir ürün olacak. Ülkemizdeki önemli ihracat kalemlerinden biri olmasını hedefliyoruz. Tamamen yerli ve milli bir ürün oldu. Yerli ve milli olması çok önemli. Çünkü maalesef bu alanda cari açık veren bir ülkeyiz. Bu cari açığın giderilmesi, azaltılması için de bu tip yerli ve milli ürünlere ihtiyaç var. Bu konuda karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Rektör Yıldız, CÜ Teknokent Müdürü Dr. Sercan Mercan ve firmanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Karpuzcu arasında ticarileştirme anlaşması imzalandı.

