(Görüntülü) Çorum'un kadın posta dağıtım görevlileri

Yusuf ÇINAR ÇORUM, (DHA) PTT ÇORUM Başmüdürlüğü\'nde 5 kadın posta dağıtım görevlisi hergün sokak sokak gezerek gelen gönderileri sahiplerine teslim ediyor. 2 kadın personel motosiklet kullanırken 3\'ü hergün 10-12 kilogramlık çantalarıyla yürüyerek adım adım dolaşıp posta dağıtıyor. Çorum\'da PTT Başmüdürlüğü\'nde 5 kadın posta dağıtıcısı görev yapıyor. Erkek meslektaşları ile birlikte görev yapan kadın posta dağıtım görevlileri, kentte sokak sokak gezip gönderilen postaları adreslere ulaştırıp sahiplerine teslim ediyor. 2\'si motosiklet kullanan Gonca Esen, Elif Begüm Kaplan, Emine Kanar, Kevser Kuyucak, Merve Fazla her mesleği hem kadınların hem de erkeklerin yapabileceğini söyledi. Çorum PTT Müdürlüğü?nde 10 yıldır görev yapan 32 yaşındaki Gonca Esen Gelen postaları önce mahallelere sonra sokaklara göre ayırıyoruz. Her arkadaşımızda kendisine düşen sokaklardaki gönderileri alıp bölgeye dağıtıma çıkılıyor. Şuan merkezde 6 kadın arkadaşımız görev yapıyor. Ben işimi seviyorum. Ekmeğimi buradan kazanıyorum. Sıkıntılarımız elbette oluyor. Mesela dağıtım sırasında zaman zaman köpeklerin saldırısına bile uğradığımız oluyor. Ancak işimizi yapmaya devam ediyoruz dedi. PTT?de 4 yıldır yaya dağıtım görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki Elif Begüm Kaplan ise Yaya dağıtımda görevliyim. Sırtımda çanta ile dağıtım yapıyorum. Her gün 10-12 kilometre yol yürüyorum. Biz bayan dağıtıcıların elbette çektiğimiz zorluklar oluyor. Bazen her yere rahatlıkla girip çıkamıyoruz. Çorum halkı bize alıştı. Bizde onlara alıştık. Artık bizi tanıyorlar. Onları biz seviyoruz. Onlarda bizi seviyorlar diye konuştu. 11 yıldır PTT?de görev yapan 41 yaşındaki Emine Kanar zaman zaman ilginç olaylar da yaşadıklarını söyleyerek Bazen arkamızdan bize bağırıyorlar \'Postacı bize bir şey var mı\' diye, Ben seviyorum işimi eğlenceli oluyor. Her işin elbette bir zorluğu oluyor. ama önemli olarak sevenerek işi yapmak şeklinde konuştu. 23 yaşındaki Kevser Kuyucak ise şunları söyledi Motorlu dağıtım yapıyorum. Trafikte sorunumuz oluyor. Genelde bazen sıkıştırma sorunumuz oluyor. Bayanların dağıtım yapmasından dolayı takdir edenler oluyor. İlk başka \'Bayanlarda dağıtıcı olur mu\' diyenler bile olmuştu. Daha sonra işimizi çok güzel yaptığımızı görünce şimdi de \'Siz bizim gururumuzsunuz\' diyorlar. Hem işimizi hem de Çorum halkını seviyoruz. 6 ay önce işe başlayan 29 yaşındaki Merve Fazla ise mesleğini çok sevdiğini belirterek İlk işe başladığımda bir polis memuru motorumu durdurup \'Helal olsun size\' demişti. Benim çok hoşuma gitti. Çok şükür bugüne kadar da hiç kaza yapmadım inşallah bundan sonra da yapmam. İşimizi en iyi şekilde ve çok dikkatli yapıyoruz dedi.