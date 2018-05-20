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Spor

(Görüntülü) Çorum'da Galatasaraylılar sokaklara döküldü

Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe’yi mağlup ederek 2017-2018 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray'da taraftarlar Çorum'da sokaklara döküldü

20 Mayıs 2018 12:33

Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'in son haftasında deplasmanda Göztepe’yi mağlup ederek 2017-2018 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray\'da taraftarlar Çorum\'da sokaklara döküldü. 

İzmir Bornova Stadyumu’nda oynanan Göztepe-Galatasaray karşılaşmasının son düdüğüyle sokaklara çıkan sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşalelerle doyasıya şampiyonluğu kutladı.

Gazi Caddesinden Saat Kulesine ardından da Kent meydanında toplanan yüzlerce taraftar, doyasıya şampiyonluk sevinci yaşadı.

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