(Görüntülü) Çorum'da Galatasaraylılar sokaklara döküldü

Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'in son haftasında deplasmanda Göztepe’yi mağlup ederek 2017-2018 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray\'da taraftarlar Çorum\'da sokaklara döküldü.



İzmir Bornova Stadyumu’nda oynanan Göztepe-Galatasaray karşılaşmasının son düdüğüyle sokaklara çıkan sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşalelerle doyasıya şampiyonluğu kutladı.



Gazi Caddesinden Saat Kulesine ardından da Kent meydanında toplanan yüzlerce taraftar, doyasıya şampiyonluk sevinci yaşadı.