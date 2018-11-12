(Görüntülü) Çorum'da sürücü köpekleri ezdi, kaçtı

Yusuf ÇINAR ÇORUM DHA ÇORUM\'un Mecitözü ilçesinde kimliği belirsiz sürücü otomobili ile köpek ve yavrusunu ezdi, olay yerinden kaçtı. Olay, ilçe merkezinde bir alış veriş merkezinin önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü alış veriş yaptıktan sonra otomobiline bindi. Sürücü hızla gaza basıp anayola çıkmak isterken köpek ve yavrusunu ezdi. Sürücü olay yerinden uzaklaşırken yavru köpek telef oldu, annesi de yaralandı. Çevrede toplanan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.