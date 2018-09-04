(Görüntülü) Çorum'da şehitler müzesine ziyaretçi akını

Yusuf ÇINAR ÇORUM, (DHA)ÇORUM Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitleri Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan \'15 Temmuz Şehitleri Müzesi\' ziyaretçilerini ağırlıyor. 2 katlı müze, 3 milyon 444 bin liraya mal olurken, müzenin 1\'inci katında sergi salonu, sinema salonu, kafeterya, ikinci katında ise idari odası, mescit ve misafir odaları yer alıyor. Müzede yurt genelinde o gece yaşananları anlatan fotoğraflar Türkiye\'deki tüm şehitlerin isimleri, Çorumlu şehitler Abdullah Tayyip Olçok, Ali Alıtkan, Akif Kapaklı, Ali Karslı, Emin Güner, Erol Olçok, Mehmet Kocakaya, Mustafa Avcu, Mustafa Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan ve Yakup Kozan\'ın bal mumu heykelleri ve özel eşyaları, fotoğraflar sergileniyor. Ayrıca şehit astsubay Ömer Halisdemir için de özel bir bölüm bulunuyor. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, \'15 Temmuz Şehitleri Müzesinin açıldığı ilk günden bugüne ziyaretçi akınına uğradığını belirterek günde ortalama bin kişinin üzerinde müzenin ziyaret edildiğini söyledi. Gül, 15 Temmuz Müzemiz, 15 Temmuz 2018 tarihinde açıldı. Yaklaşık günde bin\'in üzerinde vatandaşımız Müzeyi ziyaret ediyor. Yani bugüne kadar 50 binden fazla hem Çorum\'dan hem Çorum dışından ziyaretçi geldi dedi. \'ALÇAK SALDIRI\' Başkan Gül, Müzeyi ziyaret edenlere 15 Temmuzda yapılan alçak saldırının resimleri, o günkü çekilen insanların içini karartan görüntüleri, 15 Temmuzu unutmamak ve unutturmamak adına sergilediklerini belirterek 15 Temmuz Türk tarihinde sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değil, Türk tarihinde yaşanmış en büyük ihanet saldırısıdır. En büyük hainliktir. Yalnız bunun karşılığında şunu da görmemiz lazım. En büyük ihanetin karşısında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve Türk tarihinde en büyük cesaret ve şecaat da Türk milleti 15 Temmuzda göstermiştir. Bizde bu önemli günü hatırlatmak üzere 15 Temmuz Şehitler Müzemizi yaptık. Müzemizde Türkiye\'deki tüm şehitlerimizin isimlerini sergiledik. Yine Çorumlu 15 Temmuz şehitlerimizin balmumu heykellerini yaptırdık ve burada sergiliyoruz. Şehitlerimizin yakınları yine müzemize gelip ziyaret etmektedirler. Buraya gelen şehitlerimizin yakınları sanki kendi babalarını, kardeşlerini ve arkadaşlarını görmüş gibi yakınıyorlar diye konuştu. \'GEÇMİŞİNİ UNUTAN MİLLETLER GELECEĞE YÖN VEREMEZLER\' Başkan Gül, Tabi, bende çok etkilenmiştim. Burası duygusal anların yaşanmasına vesile oluyor. Burada esas olanı daha öncede söylemiştim, önemli olan hatırlamaktır. İhaneti unutmamaktır, cesaret ve şecaat sahibi gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle minnetle anmaktır. Esas olan zaten tarihini unutan geçmişini unutan milletler geleceğine yön veremezler. O yüzden 15 Temmuzu unutmadık unutturmayacağız. Unutturmamak için elimizden gelen gayreti saf edeceğiz ifadelerini kullandı.