(Görüntülü) Çorum'da fırtına ağaçları devirdi, elektrik tellerini kopardı

ÇORUM\'da sağanak yağmur sonrasında meydana gelen şiddetli rüzgar kentte hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrilirken, elektrik telleri koptu. Park halindeki bir otomobil devrilen çam ağacının altında kaldı.

Çorum kent merkezinde akşam başlayan sağanak yağmur ardından yerini şiddete rüzgara bıraktı. Çorum-Alaca Karayolu Güzelyurt bölgesinde rüzgar nedeniyle elektrik direği devrildi. Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 1\'inci Sokak üzerinde bulunan Milli Eğitim Lojmanları bahçesinde rüzgar nedeniyle devrilen çam ağacı elektrik tellerinin kopmasına neden olurken, bir otomobil ise devrilen çam ağacının altında kaldı. Kopan elektrik telleri nedeniyle 2 saat süresince 30 ailenin yaşadığı lojmana elektrik verilemedi.

Öte yandan Deniz Derindere isimli sürücü çam ağacının altında kalan otomobiline kopan elektrik telleri nedeniyle uzun süre yaklaşamadı. YEDAŞ ekiplerinin elektrik akımını kesmesiyle birlikte vatandaşların yardımıyla aracını kurtardı. Dumlupınar İlköğretim Okulu bahçesi yanında bulunan elektrik direğindeki teller de koparak okulun bahçesine düştü.

