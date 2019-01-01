(Görüntülü) Çorum'da biri siyah diğeri beyaz keçi yavruları şaşırttı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da yılbaşında besi çiftliğindeki bir keçinin ikiz doğurduğu oğlak yavrularından birinin siyah diğerinin ise beyaz olması herkesi şaşırttı.



Çorum merkez Sülüklü Bağları mevkiindeki besi çiftliğinde yerli cins keçi ikiz oğlak dünyaya getirdi. Siyah renkli keçinin bir yavrusunun tamamen beyaz diğerinin ise tamamen siyah olması sahibi Bülent Turan\'ı şaşırttı. Turan, \"2019 yılının ilk bereketini aldık. Keçimiz birisi beyaz diğeri siyah ikiz oğlak doğurdu. Bize de sürpriz oldu. 2019 yılının hayırlı uğurlu ve bol bereketli olmasını diliyorum. Siyah beyaz yavrular çok güzel oldu\" dedi.