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(Görüntülü) Çorlu'daki tren faciasının güvenlik kamerası görüntüleri

Haber Özden ATİK - İSTANBUL DHA Çorlu'da 8 Temmuz'da 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren faciası tren içi ve dışındaki güvenlik kameralarına yansıdı

23 Kasım 2018 14:50

Haber Özden ATİK - İSTANBUL DHA Çorlu\'da 8 Temmuz\'da 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren faciası tren içi ve dışındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Kokpit kamerasının görüntülerine göre ise çukura düşme anında makinist Halil Altınkaya oturduğu koltuktan sıçrayıp kafasının tavana çarpıyor. İkinci makinist Suat Şahin ise düşüyor. Makinistler treni durdurduktan sonra kokpitten çıkarak yardıma gidiyor. Tren durunca sağ kurtulan yolcular yola inerken, tren personeli ve diğer yolcularsa devrilen vagonlardakileri kurtarmaya çalışıyor.

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