(Görüntülü) Çorlu'da kurbanlık hayvanlar çocukların gözü önünde kesildi

Mehmet YİRUN ÇORLU(Tekirdağ), (DHA) Çorlu\'da kurbanlık hayvanlar çocukların gözü önünde kesildi TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, kurbanlık hayvanlar çocukların gözleri önünde kesilirken, çocukları bu anları cep telefonlarına kaydetti. Kadınlar ise kesilen kurbanlık hayvanların parçalama işlemini yaptı. Çorlu\'da kurban kesim işlemleri için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'ne ait mezbahada yoğunluk yaşandı. Çorlu Belediyesi de yoğun kalabalık nedeniyle mezbahanın yanı sıra Halk pazar yerlerini kesim için açtı. Bayram namazının ardından gelenler pazar yerinde çocukların önünde kurban kesti. Bazı çocuklar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti, bazıları ise kesilen hayvanların kelleleri ile oyun oynadı. Kadınlarda pazar yerinde kesilen hayvanları parçalama işlemini yaptı.