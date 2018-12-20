(Görüntülü) Çorlu'da kar gitti, buz geldi

Mehmet YİRUN ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- Trakya\'da dün etkili olan yoğun kar yağışı, bugün yerini soğuk havaya bıraktı. Edirne ve Tekirdağ\'da belediye ekipleri karayolların tuzlama çalışması yaptı. İl genelinde dün ve bugün okulların tatil edildiği Tekirdağ\'da yoğun kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı dün gece eksi 1, bugün ise 3 derece olarak ölçüldü. İl merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, olumsuzluklara karşı tüm önlemleri aldıklarını belirterek, Ekiplerimizin çalışmaları 724 hizmet veren kriz masamız tarafından koordine edildi. Fen İşleri Dairesi, İtfaiye Dairesi ve TESKİ ekiplerimiz, araç parkımızda bulunan ekipmanlarla yolların kapanmamasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi olarak, her türlü hava koşulunda vatandaşlarımızın yanındayız. Hava durumu tahminlerini takip ederek bundan sonra yaşanabilecek yağışlar öncesinde gerekli tedbirleri almaya ve hazırlıklı olmaya devam edeceğiz dedi. ÇORLU\'DA EĞİTİM UÇUŞLARI BUGÜN DE İPTAL Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde ise Çorlu Havalimanı\'ndan bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Çorlu\'da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri karayollarında tuzlama çalışmasında bulundu.