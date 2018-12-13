(Görüntülü) Çöp evden 22 kamyon hurda çıkardılar

Mersin?in Tarsus ilçesinde vatandaşların şikayeti üzerine ekipler bir evden 22 kamyon, yaklaşık 60 ton hurda malzeme çıkardı.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kötü koku ve kaldırım işgali şikayetiyle Akşemsettin Mahallesi 120 sokak üzerinde bulunan bir evde inceleme yaptı. Evin çöp ev olduğu içinde evsel atık, hurda tabir edilen pet şişe, demir, plastik atıkların olduğu, kaldırım üzerinde istiflenmiş kağıt ve teneke parçalarının bulunduğu tespit edildi. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle olay yerine tekrar giden Tarsus Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler, evin içinden ve çevresinden 22 kamyon, yaklaşık 60 ton hurda malzeme çıkardı. Evden alınan hurdaların geri dönüşüme kazandırıldığı ve evin sahibine idari yaptırımın uygulandığı bildirildi.