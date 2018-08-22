(Görüntülü) Çöp atıklarından elektrik elde edecekler

Haber-Kamera Mehmet Yücel DURAKSİİRT,(DHA)-SİİRT\'te, Belediyesinin yaptırdığı Ambalaj atıkları ve ayırma tesisinde bulunan atıklardan elektrik üretileceği belirtildi. Çevre Mühendisi Helin Örenç, Belediyenin yaptığı tesisi daha bir işlevsel hale getirmek için çalışmalarım aralıksız olarak sürdüğünü belirterek, Elektrik üretimini yaptıktan sonra çöplerin üzerine bulunan topraktan faydalanacağız ve bu toprağa çeşitli meyve ağaçlarının yanı sıra Siirt\'e özel olan bir çok ailenin geçim kaynağı olan Siirt fıstığını ekeceğiz ve bu sayede mevcut toprak kullanmış olacağızdedi. Belediyenin bu yıl yaptırdığı Ambalaj Atıkları ve Ayrıma tesisinin işleten özel bir firma, tesiste bulunan çöp atıkları sayesinde elektrik enerjisi elde edileceği belirtildi. Siirt merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yapılan çöp atıkları ayırma tesisine getirilen çöplerin burada modern makinalar sayesinde ayırma işlemi yapıldığı ve bu işlemler sonucunda geri dönüşüme kazandırılanların atıkların özel lisanlı fabrikalara gönderilerek işlendiği belirtildi. Geri dönüşümde giden atıkları preslenerek gönderildiğini ve arta kalan çöplerin ise oluşturulan alanlarda konulduğunu belirten Ambalaj Atıkları ve Ayırma Tesisinde çalışan Çevre Mühendisi Helin Örenç, Buraya günlük 180 ton civarında katı atık, 3.5 ton civarında ise geri dönüşüm atıkları gelmektedir. Tesizimizde ayrıma işlemi yapılmaktadır. Pet,plastik, karton gibi atıkların ayrıştırması yapılıyor. Ayrıştırılan geri dönüşüm atıkları preslenip lisanslı fabrikalara geri dönüştürülmek üzere gönderilmektedirdedi. ÇÖPLERİN ÜZERİ TOPRAKLA ÖRTÜLECEK Siirt Belediyesinin kurduğu tesiste ayrıştırılan ve atıl duruma gelen çöplerin ise, çöp sahasına düzenli bir şekilde döküldüğünü belirten Çevre Mühendisi Helin Örenç, ?Ayrıştırılan çöpler ise, çöp sahası belirlediğimiz iki alana dökülüyor. Bu alana dökülen çöplerin belli bir seviyeye gelmesi durumda ise, çöplerin üzeri toprak ile kapatılacaktır. Bu katı atıklar sayesinde metan gazı üreteceğiz ve bu metan gazı elektrik enerjisine çevrilecektir bu bölgede ilk olaraktır bunun süresi ise toplam 2 yıldırdiye konuştu. \'ATIKLARIN ÜZERİNDE FISTIK EKCEĞİZ\' Çevre Mühendisi Helin Örenç, çöp alanlarına dökülen çöplerin üzeri toprakla kaplandıktan sonra üzerinde tarım çalışması yapacaklarını da açıkladı. Metan gazı üretiminden sonra bu gaz sayesinde elektrik üreteceklerini belirten Mühendis Örenç, ?Bu proje üzerinde çok çalışmalar yaptık. Siirt Belediyesinin yaptığı tesisi daha bir işlevsel hale getirmek için çalışmalarım aralıksız olarak sürmektedir. Elektrik üretimini yaptıktan sonra çöplerin üzerine bulunan toprağında faydalanacağız ve bu toprağa çeşitli meyve ağaçlarının yanı sıra Siirt\'e özel olan bir çok ailenin geçim kaynağı olan Siirt fıstığını ekeceğiz ve bu sayede mevcut toprak kullanmış olacağızdedi.