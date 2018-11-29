T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Çöken viyadükte demirlere tutunarak hayatta kaldı (2)

MEHMET SIDDIK CANPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Kuzey Marmara Otoyolu projesinde yapımı devam eden 7 nolu viyadükte beton bloğun çökmesi sonucu enkazın altında kalarak yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Canpolat'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan a

29 Kasım 2018 20:15

MEHMET SIDDIK CANPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Kuzey Marmara Otoyolu projesinde yapımı devam eden 7 nolu viyadükte beton bloğun çökmesi sonucu enkazın altında kalarak yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Canpolat\'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndan alınarak Kocaeli\'nin Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi\'ndeki evinin önüne getirildi. Helallik alındığı sırada yakınları ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Cenaze daha sonra Merkez Nene Hatun Camii\'ne getirildi. Yakınları camii önünde tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze namazına CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Canpolat\'ın eşi Fatma Canpolat, annesi Fatma Canpolat, babası Hüseyin Canpolat, kayınpederi Mehmet Canpolat, kardeşleri Mustafa ve Ali Canpolat ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç\'in cenaze namazını kıldırmasının ardından Mehmet Sıddık Canpolat\'ın cenazesi Gebze Pelitli Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MEHMET SIDDIK CANPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Kuzey Marmara OtoyoluMehmet Sıddık CanpolatAdli Tıp KurumuKocaeli DarıcaNene Hatun MahallesiHelallikCenazeMerkez Nene Hatun CamiiYakınlarıCHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24