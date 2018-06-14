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(Görüntülü) Çocukların arifelik sevinci

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da çocuklar Ramazan Bayramı arifesinde bayramlık elbiselerini giyip kapı kapı dolaşarak fındık, fıstık, şeker topladı

14 Haziran 2018 19:08

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da çocuklar Ramazan Bayramı arifesinde bayramlık elbiselerini giyip kapı kapı dolaşarak fındık, fıstık, şeker topladı. Erzurum\'da bayramlıklarını arife gününden giyen çocuklar, ellerinde poşetler halinde dolaşarak evlerin kapılarını çaldı. Çocuklar, kapıyı açan ev sahibinin bayramını kutladı. Ev sahipleri de çocuklara fındık, fıstık ve şekerden oluşan arifeliklerden verdi. Vatandaşların bu geleneği sürdürmekten memnun olduğu gözlendi. Topladıkları arifelikleri evlerine götürüp yiyeceklerini belirten Almire Aytekin, \"Sabah erken uyanıp arkadaşlarla buluştuk. Hepimiz birer poşet alıp, kapı kapı dolaşarak büyüklerin bayramını kutladık. Onlar da bize fındık. fıstık, çikolata gibi arifelik verdiler. Bu topladığımız arifelikleri bayram boyunca kardeşlerimle birlikte yeriz\" diye konuştu.

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