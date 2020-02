(Görüntülü) Çocukları korumak için spor kulübü kurdular

Cüneyt ÖZFİDAN ZONGULDAK,(DHA) Zonguldak\'ın Elvanpazarcık Beldesi\'nde sanayi çalışanı, esnaf, inşaat işçisi ve madencilerden oluşan gençler, çocukların uyuşturucu, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve spora yönelmesi için Elvanpazarcık Spor Kulübü Derneği\'ni kurdu. U14 liginde mücadele etmesi için yaşları 12 ile 14 arasında değişen çocuklarla kurulan futbol takımı, sahaları olmadığı için parke taşı üzerinde kireçlerle çizilen çizgilerle oluşturulan futbol sahasında antrenman yapıyor. Elvanpazarcık Beldesi\'nde yaşayan bir grup genç, bir araya gelerek beldenin ilk spor kulübü olan Elvanpazarcık Spor Kulübü Derneği\'ni kurdu. Dernek ilk olarak U14 Ligi\'nde mücadele etmesi için yaşları 11 ile 14 arasında değişen 35 çocukla futbol takımı kurdu. Takım, sahası olmadığı için belde merkezindeki yolu antrenman sahası olarak kullanıyor. Akşam antrenman saatinde buluşan çocuklar ilk olarak ellerindeki kovalarla saha ve kale çizgilerini kireç ile çiziyor. Ardından antrenör Ali Yıldız yönetiminde sokak lambalarının aydınlattığı yolda antrenmanını yapıyor. Elvanpazarcık Spor Derneği Kurucu Başkanı Ali Rıza Bozkurt (30), 2 ay önce 5 kişi bir araya gelerek kurdukları derneğin kısa sürede 95 üyeye ulaştığını söyledi. Çocukların tüm imkansızlıklara rağmen mutlu olduğunu söyleyen Bozkurt, şunları söyledi Buradaki amacımız gençleri uyuşturucudan sigaradan alkolden uzaklaştırmak, kahve köşelerinden alıp onları spora davet etmek. Şu an Türkiye\'de uyuşturucu kullanım yaş sınırı alt safhalara kadar indi. Biz bu işe baş koyduk. Biz işadamı değiliz. Yüksek gelirlerle iş yapmıyoruz. Şirketimiz de yok. Şu an ben kaynak ustasıyım. Dernek yönetiminde camcısı da var sanayide motor ustası da var, madencisi de var, inşaatlarda çalışan beden işçileri var. Bizim amacımız sadece ağabeylik yapıp gençleri pis ortamlardan uzak tutmak. Şu anda gençlerimiz idmanlara başladılar. Biz bu gençlerle U-14 ligine girmek istiyoruz. Bütün evraklarımızı tamamladık ve futbol federasyonuna ilettik. Tescilimiz aldık ve U14 ligine gençlerimiz hazırlıyoruz. DESTEK BEKLİYORUZ Beldede antrenman sahaları olmadığı için parke taşı üzerinde çalıştıklarını söyleyen Bozkurt, saha çizgileri için döktükleri kireçleri de idman sonrası yıkayarak temizlediklerini söyledi. Beldeye 8 yıl önce bir futbol sahası yapımına başlandığını ancak imkansızlıklar nedeniyle bitirilemediğini belirten Bozkurt, Bu çocuklar beton, çim dinlemiyor. Kahveyi bırak, parklara bile gitmiyorlar. Bize, \'Bu akşam idman var mı Bu akşam spor var mı\' diye soruyorlar. Biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gerekli başvurularımızı yaptık. Şuan sahamızın yapımı yarıya geldi, ancak o da durdu. Gençlik ve Spor Bakanlığına sesleniyorum. Alt yapılara da baksınlar. Biz kulüpleri kuruyoruz. Bize destek olsunlar. Çocuklarımız burada beton sahada top oynuyorlar. Çocukların burada başına bir şey gelmiş olsa ailelerine verecek hesabımız yok. İnşallah sesimizi duyan olur dedi. KALECİLİK TAŞ ZEMİNDE ZOR OLUYOR Takımda kalecilik yapan Caner Cin(13), parke taşı üzerinde yaralanma korkusuyla yeterli derecede antrenman yapamadıklarını söyledi. Beldelerine futbol sahası istediklerini ifade eden Cin, Beton zeminde düşünce bir yerlerimiz kırılır diye korkuyoruz. Ben kaleciyim. Biz de şehirdekiler gibi çim sahada oynamak istiyoruz. Kalecilik taş zeminde çok zor oluyor. Eldivenlerimiz yırtılıyor. Gelen şutları tutmak isterken taşların zerine düşüyoruz. Her tarafımız acıyor diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Antrenman sahasından detaylar -Kulüp başkanı ile röportaj -Futbol oynayan çocukların açıklamaları (FOTOĞRAFLI)