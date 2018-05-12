(Görüntülü) Çocukları bakmayan yaşlı çift, huzurevine yerleşmek istiyor

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, işçi emeklisi Satılmış Çoban (87), eşi ile huzurevine yerleşmek istediklerini belirterek, \"Müracaat ettik ama sıraya gireceksiniz dediler. Ölsek cenazemiz burada 1-2 ay kalır. Kapıdan giren yok. Büyüklerimizden bizi huzurevine almalarını rica ediyorum\" dedi. Karabük Namık Kemal Mahallesi\'nde tek katlı evlerinde yaşayan Fatma (85) ve Satılmış Çoban çifti, 5 çocuklarının olduğunu ancak hiçbirinin de kendilerine bakmadığını ileri sürdü. Yaşlı çift, kendilerine komşularının baktığını belirtti. Rahatsızlanan Satılmış Çoban komşularının yardım istemesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından muayene edildi. Yüksek ateşi olduğu belirlenen Satılmış Çoban, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Satılmış Çoban huzurevine yerleşmek istediklerini belirterek, çocuklarının kendilerine bakmadığını, bir çocuğunun biriktirdiği parayı alıp gittiğini iddia etti. Satılmış Çoban, \"Sadece paramızı alıp gidiyorlar. Ölürsek, hazırlık olsun diye 36 bin TL vardı. Almış gitmiş. Yürüyemiyorum, mahkemeye gidip gelemem diye bıraktım. Şimdi bize komşu bakıyor. O da bakmasa bakan yok. Huzurevine müracaat ettik ama sıraya gireceksiniz dediler. Ölsek cenazemiz burada 1-2 ay kalır. Kapıdan giren yok. Büyüklerimizden bizi huzurevine derhal almalarını rica ediyorum. Bana yardımcı olsunlar. Komşumuz yemek getirmezse aç kalıyoruz\" dedi. Fatma Çoban da \"Gelen yok, soran yok. Ne yapacağız bilmiyorum\" diye konuştu.