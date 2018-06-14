(Görüntülü) Çocuklardan “doğayı koruyun, dünya çöl olmasın” çağrısı

İSTANBUL, (DHA) – 14 HAZİRAN Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü’nde bir araya gelen çocuklar doğaya saygılı olma çağrısı yaptı. “Doğayı koruyun, dünya çöl olmasın” sloganında buluşan çevre dostu minikler, gelecek nesillere daha yeşil ve kurak olmayan bir dünya bırakabilmek için fidan dikti. Eyüpsultan Belediyesi Simurg Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri’nde eğitim alan yaklaşık 20 çocuk, Kurt Kemeri Sosyal Tesisleri’nde onlarca fidan dikerek çölleşmeye dikkat çekti. “ÜLKEMİZİN VE DÜNYANIN ÇÖLLEŞMEMESİ İÇİN AĞAÇ DİKİYORUZ” “Çevreyi kirletmeyin, elinizden geldikçe ağaç dikin” mesajı veren 10 yaşındaki Hüseyin Arda Şengül, “Burada gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak, ülkemizin ve dünyanın çölleşmemesi için ağaç dikiyoruz. Ağaçlar olmazsa, ormanlar olmaz, oksijenimiz azalır, ülkemiz çölleşir” diye konuşurken, 10 yaşındaki Aysima Akdoğan, “Biz ağaç dikmezsek dünya çöl olur. Çölleşme olmasın diye ağaç dikmeliyiz. Çocuklar için güzel bir dünya bırakmalıyız” dedi. “DÜNYANIN ÖKSÜRMEMESİNİ SAĞLIYORUZ” Ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Hanzade Karabulut, “Ağaç dikiyoruz, dünyanın öksürmemesini sağlıyoruz. Ağaçlar tükenirse biyoçeşitlilik azalır ve çölleşme olur” derken, 8 yaşındaki minik çevreci Havin Azra Şengül, insanlar kadar hayvanlar için de doğanın büyük önem taşıdığını belirtti. Şengül, “Dünyada çölleşme olursa insanlar ve hayvanlar yaşayacak alan bulamazlar. Biz oksijensiz kalıp ölebiliriz. Dünya çölleşirse, kuraklık olursa aç kalırız” diye konuştu. “ÇÖLLEŞME OLURSA DÜNYA YOK OLUR” Çölleşmenin kötü sonuçlarına dikkat çeken Nisanur Elmas,“Eğer çölleşme olursa tek yaşam kaynağı olan dünyamız yok olur ve insanlara yaşayacak yer kalmaz. Ağaçlandırma ve yeşillendirme yapmamız, doğaya zarar verenleri uyarıp engellememiz gerekir. Doğayı kirletmeyin; kirletenleri engelleyin” dedi. 12 yaşındaki Sadiye Nisa Ayvaz, oksijen ihtiyacımızı da karşılayan ağaçların önemini vurguladı. Ayvaz, “Hem çölleşme olmasın hem de oksijensiz kalmayalım diye ağaç dikmeliyiz. Bizden sonraki nesillere temiz bir çevre bırakmalıyız” dedi. 7 yaşındaki minik doğa dostu Alphan Karabulut ise, “Oksijen almamız için ağaç dikmeliyiz. Kuraklık olmasını istemiyorsanız lütfen sizde ağaç dikin” diye konuştu.