(Görüntülü) Çocuklara doğa sevgisini resim yaptırarak aşılıyor

Gürkay GÜNDOĞAN- Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde, ressam Uğur Soydan\'ın açtığı kursa katılan 40 ortaokul öğrencisi, doğadan topladığı ağaç dalları, kabuklar, yapraklar ve bitkilerin yanı sıra bakliyat, baharat ile atık malzemelerden yaptıkları 100\'ün üzerindeki resimle sergi açtı. ASELSAN\'da halkla ilişkiler uzmanı olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2006 yılında emekli olan Uğur Soydan, çocukluğunda hobi olarak yaptığı yağlı boya tablolarını farklı alana taşıyarak, doğadan topladığı ağaç dalları ve bitkisel ürünlerle resimler yapmaya başladı. Soydan, resimlerinde kurumuş yapraklar, ağaç kabukları, nohut, pirinç, kırmızı biber, kozalak, kabak çekirdeği, tarçın, kimyon, tuz, at kestanesi, çörekotu gibi doğal malzemeler kullanarak, doğal tasarımlar yapıyor. Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, belediye ve kaymakamlığın desteğiyle kurs açan Uğur Soydan, çeşitli okullardan 40 öğrenciye doğal tasarımlarla resim yapmayı öğretti. Kurs boyunca yapılan 100\'ün üzerindeki resim ile Filyos Belediyesi Düğün Salonu\'nda sergi açıldı. Sergiye Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, öğrenciler ve veliler katıldı. Kaymakam Keçeli ve Belediye Başkanı Ünal, ressam Soydan\'a çocuklar için yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. \'ÇOCUKLARIN DOĞAYA OLAN SEVGİSİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ\' Ressam Uğur Soydan, kursa başlarken, çocuklarla doğada resimde kullanacakları malzemeleri topladıklarını ve bu sayede resim yaparken, bu ürünler hakkında bilgiler edindiklerini söyledi. Çocukların hayal güçleriyle ortaya çok güzel resimlerin çıktığını kaydeden Soydan, \"Çocuklarla doğada kurumuş, bizim işimize ne yararsa topladık. Onları kutulara koyduk. Bunların yanı sıra baharatlar kullandık. Onun haricinde fasulye, barbunya gibi ürünlerde kullandık. Bunlar tamamen organik resimler. Herhangi bir kimyasal madde burada yok. Bundan sonraki hayatlarında doğaya olan saygıları artar. Elektronik ortamdan biraz çıkıp etrafımızı da neler var görüyorlar. Bu görülmeyenleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Biz gitgide doğadan uzaklaştık. Filyos dünya güzeli bir yer. Biz bu güzellikleri resme dönüştürüyoruz. Bundan sonra hanımlara kurs vereceğiz. Bunu da belediye karşılayacak. Buranın 2 katı resimle sergi açacağız. Kurumuş bitkilerle neler yapıldığını burada görüyorsunuz. Biz bunu inşallah daha da ileriye götüreceğiz\" diye konuştu. Çocuklardan Buse Küçükkaya (9), resim yaparken çok eğlendiğini dile getirerek, \"Ben resmimi otlardan ve bitkilerden yaptım. Üzerine tozlar döktüm. Değişik bir çalışma yaptım. Resimde doğa ve deniz var. Fasulye ve çekirdek var resimde. Resmi yaptıktan sonra çok mutlu oldum\" dedi.