(Görüntülü) 'Çocuklar ölmesin' diye Japonya'ya kağıttan 1000 Turna gönderecekler

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde lise öğrencileri, Hiroşima\'ya atom bombası atıldığında 2 yaşında olan ancak 10 yıl sonra lösemiden ölen ve günümüzde savaş kurbanlarının sembolü haline gelen Sadako Sasaki\'den esinlenerek, kağıttan 1000 turna kuşu yapmaya başladı. \'Çocuklar ölmesin\' diye 1000 turna kuşu yapacak öğrenciler, bunları ağustos ayında Japonya\'daki anma törenlerine gönderecek.



İkinci Dünya Savaşı\'nda Japonya\'nın Hiroşima kentine atom bombası atıldığında 2 yaşında olan ve 10 yıl sonra lösemiye yakalanan Sadako Sasaki, hastanede tedaviye alındı. Aynı hastanede yatan kanser hastası 80 yaşındaki bir kadın, Sasaki\'ye \"Benim için çok geç ama bizim inanışımıza göre bir kişi kağıttan 1000 turna kuşu yaparsa, her dileği kabul olur. Ben yapamadım. Sen yap ve kurtul\" dedikten sonra yaşamını yitirdi. Bunun ardından kağıttan 1000 turna yapmaya koyulan Sadako Sasaki, 644\'üncü turnayı yaptıktan sonra 25 Ekim 1955 tarihinde 12 yaşındayken yaşamını yitirdi. Bu olaydan sonra Japonya\'da birçok kişi küçük çocuk için kağıttan turna kuşu yapmaya başladı. Arkadaşları ise eksik kalan 356 turnayı yapıp Sadako Sasaki ile birlikte gömdü. Turna kuşu o günden sonra Japonya\'da ve dünyada, barışın ve nükleer silahsızlanmanın simgesi haline geldi.



\'BİN TURNA KULÜBÜ\'NÜ KURDULAR



Kemer\'e bağlı Göynük Mahallesi\'ndeki Ünal Aysal Anadolu Lisesi öğrencileri de bu hikayeden yola çıkarak, rehber öğretmenleri eşliğinde \'Ünal Aysal Anadolu Lisesi \'Kağıttan Bin Turna Kulübü\'nü kurdu. Ekim ayında faaliyete geçen kulüpte her ay iki kez buluşan 35 öğrenci, rehber öğretmenleri eşliğinde turna kuşu yapıyor. Öğrenciler \'Çocuklar Ölmesin\' diye farkındalık yaratmak amacıyla Japonya\'daki Sadako Sasaki heykeli önünde her yıl ağustos ayında yapılan anma törenlerine, 1000 kağıt turna göndermeyi hedefliyor.



Öğrencilerden Furkan Arpacı (16), \"Yaklaşık 1.5 senedir origami (kağıt katlama sanatı) ile ilgileniyorum. Turna kuşlarını daha önceden sürekli yapıyordum. Origami yapmaktan hoşlanıyorum ve en son yaptığım origami kuğu. Bunu iki günde yaptım. Toplam 27 adet A4 kağıdından oluşuyor. A4 kağıtlarından elde ettiğim 225 adet birleşim kağıdıyla bunu oluşturdum\" dedi.



\'JAPONYA\'YA GÖNDERMEYİ AMAÇLIYORUZ\'



Okulun İngilizce öğretmeni ve Kağıttan Bin Turna Kulübü\'nün rehber öğretmeni Selma Partal, \"Ekim ayı itibariyle bu projeye başladık ve 35 öğrenciyle çalışmalarımız hala devam ediyor. Turna kuşu yapıyoruz, origami çalışması şeklinde. Amacımız dünyadaki çocukların savaşlarda ölmemesi ve Hiroşima\'da lösemi yüzünden kaybettiğimiz küçük bir çocuğu anmak. Ağustos ayı itibariyle de yaptığımız çalışmayı Japonya\'ya göndermeyi amaçlıyoruz. Çocuklar gayet güzel ve istekli bir şekilde devam ediyor. Umuyorum ki biz de Türkiye\'de bu farkındalığı yaratabiliriz\" diye konuştu.