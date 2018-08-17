(Görüntülü) Çocuklar kırmızı düdükle hatalı sürücüleri uyaracak

DENİZLİ İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, polis ekiplerinin denetim noktasını ziyaret etti. Trafikte duyarlılık oluşturulması için İçişleri Bakanlığı\'nca hazırlanan proje kapsamında Demir, denetimde durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye etti.

İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli- Afyonkarahisar Karayolu Akkale Mahallesi\'ndeki polis denetim noktasını ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı\'nın çocuklara yönelik \'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesi kapsamında, denetimde durdurulan araçların içindeki çocuklara, kırmızı düdük, tişört ve şapka dağıttı. Denetim sırasında bazı sürücüler, ehliyetleri ve ruhsatlarını polislere uzatırken; polislerin sadece çocuklara yönelmesi ve projeyi anlatıp, hediyelerini vermesi üzerine kısa bir şaşkınlık yaşadı. Sürücüler, projeyi beğendiklerini söyledi.

Emniyet Müdürü Demir, Kurban Bayramı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanacağını belirterek, Huzurlu ve güvenli sürüşün alt yapısını oluşturmak, vatandaşta bir algı oluşturabilmek maksadıyla proje, Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından uygulamaya geçirildi. Çocuklara kırmızı düdük dağıtarak sürücülerin yaptıkları hatalara düdük çalmasını istedik. Bu, sürücülerin emniyet kemeri ile araç kullanma, ön ve arka koltuklarda emniyet kemerini takmayı sürekli hale getirme, ayrıca cep telefonu kullanmadan araç kullanılmasını toplumun genelinde alışkanlık haline getirmek için yapılan bir proje dedi.