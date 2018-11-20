(Görüntülü) Çocuklar, araç lastiklerinden kedi evi yaptı

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE\'de bir grup ilkokul öğrencisi, Dünya Çocuk Hakları Günü\' etkinlikleri kapsamında atık araç lastiklerinden kedi evi yapıp, okul bahçelerindeki uygun alanlara bıraktı. Fakıuşağı Mahallesi\'ndeki Dede Korkut İlkokulu öğrencileri, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde barınmalarına katkı sağlamak için harekete geçti. Temin edilen atık araç lastikleri, minik öğrencilerinde katkılarıyla, birer kedi evlerine dönüştü. Projenin diğer okullara da örnek olmasını istediklerini ifade eden Dede Korkut İlkokulu Müdürü Tahsin Şentürk, Önümüzde soğuk bir kış bekliyor bizleri. Haliyle dışarıda kalan hayvanların, kedilerin barınmalarına katkı sağlamak ve farklı bir etkinlik yapmak adına burada toplandık. Kedilerin, kışın rahatlıkla kalabilecekleri bir kedi evleri yapmak istiyoruz. Bu bağlamda, öğrencilerimize hem bir hayvan sevgisini aşılamak, hem de o canlılara bakmak korumak amaçlı bir proje yaptık dedi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner hekim Ali Laçinbala ise çocuklara her atığın çöp olmadığını öğretirken, beraberinde hayvan sevgisini de işlemiş olduklarını ifade etti. Laçinbala, Bizler bugün öğrencilerimizle birlikte atık lastiklerden, okullarının bahçelerine konulmak üzere kedi evleri yapıyoruz. Katkılarından dolayı ayrıca Osmaniye Belediyesi\'ne ve Belediye Başkanı Kadir Kara\'ya teşekkür ediyoruz dedi.