(Görüntülü) Çocuk parkındaki kaydırak yakıldı, salıncaklar çalındı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde belediyeye ait çocuk parkında bulunan kaydırak yakıldı, salıncaklar çalındı.



Olay, Havuzlar Mahallesi Türkeli Caddesi\'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, belediyeye ait çocuk parkındaki kaydırağı yakıp, salıncaklar çaldı. Sabah çocuklarını parka getiren vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu, belediye yetkililerine bildirdi. Gelen belediye yetkilileri, parktaki bazı salıncaklara da zarar verildiği bazılarının da yerinden söküldüğünü tespit etti.



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, parklara zarar verilmesini üzüntü ile karşıladıklarını belirterek, \"Burada vatandaşlarımıza da büyük iş düşüyor. En azından yaptıklarımıza sahip çıkılsa, daha iş yapacağız. Böyle bir durumda gerekli yerlerin aranması gerekiyor. Yazıktır, günahtır 3-5 kişinin yaptığı bir iş bu. Burada çocuklarımız oyun oynuyor, aileler çocukları ile vakit geçiriyor. Neden ve niçin bu parklara zarar veriliyor, anlamakta güçlük çekiyorum. Parkla ilgili olarak ise tekrar gerekli olan yenileme çalışmalarımı tekrar yapacağız\" diye konuştu.



Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.