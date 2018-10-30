(Görüntülü) Çocuk parkında ölüm: 8 yaşındaki kadir son yolculuğuna uğurlandı (2)

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) ÇEKMEKÖY\'de arkadaşlarıyla saklambaç oynarken parkta bulunan trafoya saklanmak isterken akıma kapılarak ölen Kadir Açık (8) son yolculuğuna uğurlandı. Olay, Çekmeköy\'de bulunan çocuk parkında dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Kadir Açık(8), parkta bulunan trafoya saklandı. Trafodaki elektrik akımına kapılan çocuk bir anda yere yığıldı. Olayı gören arkadaşları, çocuğun ailesine haber verdi. Ailesinin haber vermesi üzerine de olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kadir Açık\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ Oğlunu kaybeden 5 çocuk babası Metin Açık, \"8 yaşındaki çocuğum parka geliyor burada. Bu trafoyu, elektrik kablolarını açık bırakmışlar. Çocuk parkında hiç trafo olur mu? Çocuk buraya dokunuyor elektriğe kapılıyor. Buranın bir bekçisi vardı. Bekçiyi işten çıkartmışlar. Ondan sonra buraya hırsızlar uyuşturucu kullananlar hep buraya geldi. Benim canım gitti. Çocuğumun hakkını sonuna kadar arayacağım. Benim çocuğum değil başkasının da çocuğu olabilirdi. Bu trafonun önü komple açıktı. Kaç defa uyardık ama gelmediler. Ama olaydan sonra gelip kabloları sökmüşler\" dedi. Öfkeli mahalle sakinleri ise sorumluların bulunmasını istedi. ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ Adli tıptaki işlemlerin ardından küçük çocuğun cenazesi helallik alınmak üzere parkın yakınındaki evine getirildi. Oğlunun cenazesine gören anne Aysel Açık baygınlık geçirdi. Mahalleli ve yakınları acılı anneyi teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun bedeni Nişantepe mezarlığında toprağa verildi.