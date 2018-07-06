(Görüntülü) Çocuk istismarına karşı yürüdüler

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA), İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde çocuk istismarına tepki göstermek için bir araya gelen bir grup, \'çocuk bedenime dokunma\' yazılı pankartlarla çarşı boyunca yürüyüş gerçekleştirdi.





Bostanlı Esnaf ve Sanayici İşadamları Derneği (BESİAD) ile Lugo Kids Eğitim Kurumu\'nun birlikte gerçekleştirdiği yürüyüşte, çocuk istismarı konusunda toplumsal duyarlılığın arttırılması gerektiğine dikkat çekildi. Sessiz yürüyüşe katılanlar ellerinde \'Hayallerime dokunma\', \'Çocuk bedenime dokunma\', \'Minik bedenimin sesi ol\' yazılı pankartlar taşıdı.





BESİAD Başkanı Ali Aktaş, çocuk istismarının toplumsal bir hastalık olduğunu dile getirerek eğitimin önemini hatırlattı. Bir eğitim kurumuyla bu yürüyüşü gerçekleştirmek istediklerini anlatan Aktaş, \"Bizler için en kıymetli olan çocuklarımızın boynumuza sarılmasıdır. Boynumuza sarılan en değerli mücevhere hem zihin hem bedensel olarak zarar veren zihniyete bir refleks göstermek istedik. İnsanların bedensel hastalıklarının yanı sıra toplumsal hastalıkları da vardır. Çocuk istismarı toplumsal hastalığımızdır. Bu hastalıklardan birine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Bedensel ve zihinsel sapkınlıkların azaltılması için toplumsal duyarlılığın arttırılması gerekiyor\" diye konuştu.





AİLE İÇİ İLETİŞİM





Lugo Kids kurucusu Canan Tiryakigil ise son günlerde gündemde önemli bir yer tutan çocuk istismarından rahatsız olduklarını söyledi. Konuyla ilgili yetkililerin gerekli cezaları vereceğini dile getiren Tiryakigil, \"Çocuklarımızı sokağa çıkaramaz olduk. Bunun altında iletişimsizlik ve eğitimsizlik olduğunu görüyoruz. Çocuklarımızı yetiştirirken aile içi iletişimin önemine dikkat çekmek istiyoruz. Ancak bunların olmaması için çocuklarımızı iyi yetiştirmeli ve aile içi iletişimi koparmamalıyız. Çocukları yetiştirirken kız ve erkek çocuklar arasında ayrım yapılmamalı. Erkeklere ayrıcalık yapmayalım. Kız çocuklara tanımadıkları insanlarla konuşmamalarını öğretelim. Çünkü böyle bir dönemde yaşıyoruz\" diye konuştu.





Çocuk yetiştirirken yapılan hatalara dikkat çeken Tiryakigil, \"Bu sapıkları da biz doğurduk. Hepimiz anneyiz. Onları da birileri yetiştirdi. Demek ki yetiştirirken bir yerde bir hata var. Bunları bulmamız ve suçluları rehabilite etmemiz gerekir. Konuyla ilgili her yerde farklı yürüyüşler düzenleniyor. Daha da büyük kitlelere ulaşılacağını düşünüyorum\" dedi.